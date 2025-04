Fryzura na Wigilię 2023 powinna być elegancka, skromna i szykowna. W tym sezonie polecane są upięcia z warkoczami, eleganckie, gładkie koki i klasyczne końskie ogony. To fryzury „klasyki", a przy okazji są łatwe do zrobienia.

Aby wzmocnić swój świąteczny wygląd i dodać mu szyku, załóż lśniące kolczyki, które będą się mienić w świetle choinkowych światełek.

Przewiń w dół i odkryj 7 inspiracji na prostą i elegancką fryzurę na Wigilię 2023 prosto z wybiegów.

Spis treści:

Gładki, niski kok (sleek bun) to jedna z najmodniejszych fryzur ostatnich miesięcy. Pięknie eksponuje szyję i dekolt i rewelacyjnie prezentuje się przy „małej czarnej".

Rozczesz dokładnie umyte włosy, zrób przedziałek na środku, na boku lub zaczesz do tyłu i rozprowadź na nich niewielką ilość wosku lub olejku, aby je wygładzić i dodać blasku. Następnie zwiąż nisko w koński ogon, skręć w ciasny koczek i podepnij wsuwkami.

Kok hiszpański - krok po kroku, jak zrobić jedną z najpopularniejszych ślubnych fryzur

fot. Fryzury na Wigilię 2023: elegancki kok/ImaxTree/AgencjaFREE

Kucyk to najszybsza i najprostsza fryzura na Wigilię 2023. Do jej wykonania wystarczy grzebień, gumka i nabłyszczacz. Możesz zrobić go na setki sposobów np. związać włosy nisko nad karkiem, wysoko, wyprostować, pofalować, ozdobić chustą lub zapleść warkoczyka.

Jak zrobić wysoki kucyk i komu pasuje?

fot. Fryzury na Wigilię 2023: efektowny kucyk/ImaxTree/AgencjaFREE

Sploty są kobiece i szykowne. Masz wiele opcji do wyboru m.in. klasyczny, niski warkocz z gładko zaczesanymi włosami, korona, mini warkoczyk, kłos...

Wskazówka: jeśli robisz zwykłego warkocza wcześniej spryskaj pasma lakierem. Dzięki temu utrzymasz w ryzach niezdyscyplinowane kosmyki.

fot. Fryzury na Wigilię 2023: warkocze/ImaxTree/ AgencjaFree

fot. Fryzury na Wigilię 2023: warkocze/ImaxTree/AgencjaFREE

Opaski do włosów lub spinki ozdobione koralikami lub perełkami nawet najprostsze upięcie zamienią w szykowną fryzurę. Możesz do nich wyprostować włosy, pofalować lub wzmocnić nimi kucyka lub warkocza.

fot. Fryzury na Wigilię 2023: z ozdobnymi akcesoriami/ImaxTree/AgencjaFREE

Delikatne, romantyczne fale to kolejna propozycja na modną i prostą fryzurę na Wigilię 2023. Jak je uzyskać? Zakręć pasma na lokówce lub na wałki, a na koniec wetrzyj odrobinę pianki, która utrwali skręt. Pozostaw pasma luźno, przerzuć na bok i podepnij spinką albo po prostu schowaj je za ucho.

Jak szybko zrobić loki bez lokówki i prostownicy? 8 sposobów na piękny skręt

fot. Fryzury na Wigilię 2023: delikatne fale/ImaxTree/AgencjaFREE

Jeśli lubisz nosić rozpuszczone włosy, to idealna fryzura dla ciebie. Zbierz niewielkie pasmo włosów i zepnij je z tyłu. Możesz zrobić kucyka, mini koczka lub zapleść cienkiego warkoczyka.

fot. Fryzury na Wigilię 2023: spięte z tyłu/ImaxTree/ AgencjaFree

Prostą i bardzo efektowną fryzurą na Wigilię 2023 są też pasma gładko zaczesane do tyłu. Wystylizujesz tak zarówno długie, jak i bardzo krótkie włosy (np. bob, pixie). Wszystko, co jest ci potrzebne to żel i mocny lakier, aby utrzymały się na swoim miejscu przez cały wieczór.

Wykonanie zajmie ci chwilę. Umyj włosy i susz je zaczesując do tyłu. Na koniec rozprowadź niewielką ilość żelu, przeczesz grzebieniem, spryskaj lakierem i gotowe.

fot. Fryzury na Wigilię 2023: zaczesane do tyłu/ImaxTree/AgencjaFREE

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 16.11.2020

