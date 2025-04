Półdługie włosy są bardzo modne i popularne. Nic dziwnego – pasują wielu kobietom, niezależnie od kształtu twarzy i wieku. Są nowoczesne, a do tego dają możliwość różnych stylizacji. Mają jeszcze jedną zaletę – są proste w układaniu. Wśród trendów na 2023 rok, w strzyżeniach włosów królują klasyczne boby i loby. Bob to włosy sięgające linii brody. Lob to włosy do ramion w lekkim nieładzie

Reklama

Spis treści:

Zastanawiasz się, na jaką półdługą fryzurę postawić? Czy zrobić grzywkę, a może pocieniować włosy na całej długości? Dużo zależy od tego, co ci się podoba. Najpierw przejrzyj zdjęcia z propozycjami dla włosów półdługich. Może coś cię zainspiruje. Zanim zetniesz włosy, poradź się fryzjera, czy wybrane cięcie będzie czasochłonne w układaniu.

W 2023 roku gorącą propozycją są włosy do połowy szyi lekko pofalowane, czyli collarbone bob - najmodniejsza wersja fryzura bob. Niezwykle twarzowa, kobieca i łatwa w stylizacji. Wśród fryzur półdługich króluje też cięcie z grzywką.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Taka stylizacja nadaje włosom lekkości, a przy umiejętnym cięciu też objętości. Jest etapem przejściowym, jeśli zapuszczasz włosy do długiej fryzury albo odświeżającą zmianą, jeśli znudziły ci się już twoje długie pasma.

Jednak zanim zdecydujesz się na cięcie, przyjrzyj się sobie w lustrze i na zdjęciach. Dobór fryzury do kształtu twarzy jest bardzo ważny. Nie każdemu przecież pasuje grzywka albo przedziałek na środku.

Przy doborze fryzury półdługiej do kształtu twarzy trzeba zwrócić uwagę w szczególności na rodzaj twarzy: czy jest okrągła, kwadratowa czy trójkątna. Duże znaczenie ma też wysokość czoła oraz długość szyi. To wytyczne, które narzucą długość fryzurze. – mówi Dorota Wodzińska, międzynarodowy instruktor fryzjerstwa.

Półdługie fryzury: jak dobrać fryzurę do kształtu twarzy?

Owalna twarz - będziesz dobrze wyglądać z grzywką.

- będziesz dobrze wyglądać z grzywką. Okrągła twarz - wybierz cięcie, które zasłoni uszy i skronie.

- wybierz cięcie, które zasłoni uszy i skronie. Kwadratowa twarz - pasuje ci grzywka na bok i bob.

- pasuje ci grzywka na bok i bob. Trójkątna twarz - sprawdzi się pocieniowana grzywka.

Pixie bob: jak wygląda i komu pasuje takie krótkie cięcie?

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Obecnie stylizacje włosów wykonuje się w taki sposób, aby stwarzały wrażenie lekkości i nieładu. Trzeba je unieść od skóry na szczotkę, a na końcach wykonać ,,plażowe fale'' prostownicą. Warto jednak pamiętać o zastosowaniu kosmetyków termoochronnych oraz nadających objętość – radzi nasza ekspertka.

Wybór metody czesania włosów zależy też od tego, ile masz czasu. Modne są włosy w nieładzie, jakby trochę potargane. Efekt taki uzyskasz, susząc je suszarką z dyfuzorem z głową do dołu, a potem spryskując pasma sprayem z solą morską. Taki rodzaj stylizacji nie zabierze ci dużo czasu.

Na włosach półdługich pięknie wyglądają też fale. Możesz na wilgotnych kosmykach zapleść warkocze – jak wyschną, dadzą pożądany efekt albo użyć prostownicy, którą zrobisz połamane, nieregularne fale. Na koniec warto efekt utrwalić lakierem. Obie formy stylizacji dodają fryzurze objętości i lekkości.

Z półdługich włosów możesz już związać koczka, jest nie tylko wygodny, ale także szalenie modny! Koczek może występować w dwóch wersjach - nieco rozczochranej, w artystycznym nieładzie albo związanym zupełnie na gładko.

Z taką długością włosów trzeba regularnie odwiedzać fryzjera. Inaczej fryzura nie będzie się dobrze układać. To też gwarancja posiadania zadbanych końcówek. A jak poza tym dbać o włosy w domu?

Myj włosy lekkim szamponem, który nie obciąży ich.

Nie nakładaj szamponu bezpośrednio na włosy – może podrażnić skórę głowy.

Płucz włosy wodą w temperaturze ciała.

Półdługie włosy wymagają stylizacji, ale nie przesadzaj z kosmetykami – ich nadmiar sprawi, że będą wyglądały na przetłuszczone.

Raz w tygodniu nakładaj na włosy nawilżającą odżywkę.

Dorota Wodzińska – jest międzynarodowym instruktorem fryzjerstwa z 25-letnim doświadczeniem w branży. Jako stylistka fryzur dwukrotnie czesała kandydatki do konkursu Miss Universe w Mexico City oraz w Wietnamie. Prezentowała swoją autorską kolekcję na scenie na międzynarodowych targach IBS New York International Beauty Show. Regularnie współpracuje jako ekspert i stylista włosów w różnych programach telewizyjnych. Swoją wiedzą chętnie dzieli się też w portalach internetowych i na łamach magazynów dla kobiet i gazet. Na co dzień prowadzi swój salon Dorothy Studio w Warszawie.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 02.11.2020.

Reklama

Czytaj także:

Fryzura long bob - komu pasuje przedłużony bob?

Beach wave bob, czyli idealna fryzura dla półdługich włosów