Siwe włosy najczęściej kojarzymy ze starością (wraz z upływem czasu nasze mieszki wytwarzają mniej koloru), ale tak naprawdę, mogą pojawić się zawsze, nawet w wieku 20 lat. Podstawowym czynnikiem są tutaj geny — to one określają początek siwizny. Zwróć uwagę, kiedy osiwieli twoi dziadkowie i rodzice, a szybko będziesz miała odpowiedź, kiedy na twojej głowie pojawią się srebrzyste nitki. Siwe włosy mogą pojawiać się również w wyniku silnego stresu, niedoboru witamin (witaminy z gruby B, witaminy A, witaminy D, witaminy E), oraz przez nieprawidłowy styl życia. I chociaż nie możemy zahamować procesu siwienia (to nieuniknione), to jednak możemy znacznie go opóźnić. Przede wszystkim zadbaj o swoją dietę, unikaj zbyt dużego stresu, chroń włosy przed słońcem, ogranicz alkohol i papierosy i zadbaj o pielęgnację. Oprócz specjalnych produktów dostępnych w drogeriach i aptekach, sięgnij również po naturalne, domowe metody. Jednym z najpopularniejszych środków zaradczych jest liść laurowy. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak stosować liść laurowy, żeby zapobiec przedwczesnemu siwieniu.

Liście laurowe bogate są witaminy, minerały i przeciwutleniające, dzięki czemu zapewniają włosom wiele korzyści.

Liście laurowe na włosy — efekty stosowania:

odżywiają włosy,

zwalczają łupież,

łagodzą stany zapalne skóry głowy,

zapobiegają wypadaniu,

przywracają włosom blask i miękkość,

hamują siwienie włosów,

zapobiegają nadmiernemu przetłuszczaniu.

Zalej 3 liście szklanką wody, przykryj i odstaw na noc. Rano zagotuj płyn, nie wyjmując liści. Dzięki temu napar będzie mocniejszy. Ostudź, a następnie odcedź płyn i przelej do szklanej buteleczki. Możesz wykorzystać go jako wcierkę na skórę głowy lub jako płukankę. Stosując jako wcierkę, niewielką ilość toniku wmasuj w skalp, pozostaw na kilka minut i zmyj delikatnym szamponem. Chcąc zrobić płukankę, wymieszaj z wodą w proporcjach 1:3 (1 część płynu na 3 wody) i polej włosy na całej długości. Używaj jako ostatni etap mycia.

Najczęstszym efektem ubocznym jest łagodne podrażnienie skóry. Jeśli wystąpi jakikolwiek dyskomfort, należy natychmiast przerwać stosowanie.

