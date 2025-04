Sylwestrowa stylizacja nie jest kompletna bez odpowiedniego manicure (paznokcie sylwestrowe 2023/2024), makijażu (makijaż na sylwestra 2023/2024) i fryzury. Stylowe upięcie podkręci cały look i doda jeszcze więcej szyku.

W zależności od stylu kreacji możesz zdecydować się na proste upięcia np. sleek bun lub kucyk albo wybrać coś niebanalnego np. fantazyjne sploty i koki.

Wiele inspiracji znajdziesz na TikToku i Instagramie. Dziewczyny krok po kroku pokazują, jak je wykonać, dzięki czemu nie musimy rezerwować wizyty w salonie i wydawać pieniędzy na uczesanie na jedną noc.

Odkryj 5 modnych i łatwych fryzur na sylwestra 2023/2024.

Sleek bun, czyli ścisły koczek z idealnie zaczesanymi włosami do tyłu to jedna z najmodniejszych fryzur ostatnich miesięcy Uwielbiają go gwiazdy i it-girl. Wygląda bardzo efektownie i pasuje do każdej kreacji — zarówno bardzo eleganckich, jak i swobodnych. Upięcie możesz urozmaicić ozdobną gumką, brokatem lub małymi perełkami.

Stylizacje na sylwestra 2023/2024: inspiracje na domówkę, imprezę w klubie i bal

Kolejną szykowną fryzurą na sylwestra 2023/2024 jest ten elegancki kok. Rozczesz dokładnie włosy, zrób delikatne fale i wydziel dwa pasma przy twarzy. Resztę zwiąż z tyłu, ale przełóż przez gumkę tylko połowę włosów. Z tych, które pozostały luźno, zrób dwa warkocze. Warkocze owiń wokół gumki i podepnij wsuwką. Na koniec utrwal lakierem.

Czasami najprostsze rozwiązania są najlepsze, a ten kucyk z filmu jest tego przykładem Warunkiem są długie, wypielęgnowane włosy. Zwiąż je nisko tuż nad karkiem, zakręć na lokówce i weź niewielkie pasmo ze spodu. Posmaruj go żelem i spryskaj obficie lakierem. Owiń ciasno wokół gumki i przypnij spinką.

Jak zrobić wysoki kucyk i komu pasuje? Inspiracje

Łatwą, szybką i modną fryzurą na sylwestra 2023/2024 jest też bubble ponytail. Zwiąż włosy w kucyk, a następne na całej jego długości zawiąż w równych odstępach cienkie gumeczki. Możesz je owinąć cienkim pasmem włosów. Delikatnie poluzuj pasma, aby dodać im objętości utrwal lakierem i gotowe.

Kreacje sylwestrowe pięknie uzupełnią też romantyczne fale. Potrzebna ci będzie lokówka, mocno utrwalający lakier oraz krem stylizujący Pięknie wyglądają zarówno na bobie, jak i bardzo długich włosach.

Jak szybko zrobić loki bez lokówki i prostownicy? 8 sposobów na piękny skręt

