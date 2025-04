Piękne, lśniące włosy to ciężka praca. Niestety, dobry szampon i odżywka to za mało, aby zachować je w znakomitej formie. Kluczem do sukcesu jest regularne wykonywanie ultraodżywczych zabiegów na włosy np. nakładanie maski, olejowanie lub stosowanie wcierki. Jeśli nasze pasma potrzebują dodatkowego wzmocnienia, z pomocą przychodzą profesjonalne kuracje - Olaplex, botoks na włosy, infuzja tlenowa, sauna.

Pielęgnację włosów warto zacząć od domowych zabiegów. Po pierwsze, możesz przeprowadzić je niemal od razu, a po drugie mniej kosztują, niż te wykonane w salonie fryzjerskim.

Maska do włosów



Ten zabieg bez problemu przeprowadzisz sama. Cała sztuka polega na tym, by dobrać maskę do porowatości włosów. Stopień porowatości można sprawdzić już samym dotykiem. Jeśli przesuniesz palcami od końcówki włosa w kierunku jego nasady i wyczujesz spore nierówności, masz włosy wysokoporowate. Jeżeli nierówności są niewielkie, masz włosy średnioporowate, a jeśli włos jest gładki, twoje włosy są niskoporowate.

Szczególnej pielęgnacji wymagają włosy wysokoporowate, nieco mniej średnioporowate, a najmniej niskoporowate. Uwaga! Porowatość włosów może się zmieniać dzięki odpowiedniej pielęgnacji.

Maski do włosów dzielą się na:

Zawsze nakładaj maskę dokładnie według instrukcji producenta. Maskę zazwyczaj nakłada się 1-2 razy w tygodniu na mokre lub lekko osuszone włosy i trzyma 5 do 20 minut, by składniki odżywcze mogły wniknąć w głąb włosów.

Warto na ten czas nałożyć na głowę foliowy czepek i okręcić ją ręcznikiem, bo w cieple aktywne składniki preparatu intensywniej działają. Dobry sposób, by wzmocnić jej działanie, to podgrzać turban ciepłym powietrzem suszarki. Jeśli nie chcesz kupować gotowych masek, sięgnij po jedną z domowych maseczek na włosy.

Olejowanie włosów

Do olejowania włosów możesz wykorzystać oleje w czystej postaci (np. kokosowy, arganowy, migdałowy, jojoba) lub przygotowane mieszanki olejków, przeznaczonych specjalnie do pielęgnacji włosów.

Olejowanie możesz przeprowadzać na sucho, na mokro lub na podkład. Wmasuj olej dokładnie w pasma i nałóż go również na skórę głowy. Załóż na głowę czepek foliowy i owiń ręcznikiem. Pozostaw przynajmniej na godzinę (możesz dodatkowo ogrzewać turban ciepłym powietrzem suszarki - w cieple łuski włosów łatwiej się rozchylają, a olejek wnika głębiej). Potem włosy umyj delikatnym szamponem.

Jeśli masz bardzo zniszczone włosy, nałóż na nie odżywkę (która dodatkowo ułatwi zmycie olejku, jeśli szampon sobie z tym nie poradził) i ją spłucz.

Zabieg olejowania włosów regeneruje zniszczone, przesuszone włosy. Powtarzaj go 1-2 razy w tygodniu. Kuracja powinna trwać około 2 miesięcy. Pamiętaj, aby dobrać olej do potrzeb włosów i skóry głowy.

Olejowanie włosów na sucho: odżywczy zabieg, który wzmocni twoje pasma. Jak to robić i jaki olej wybrać?

fot. Adobe Stock, Maria

Peeling skóry głowy

Peeling skóry głowy stosuj raz na 2 tygodnie. Głównym zadaniem peelingu jest usunięcie martwego naskórka, a także oczyszczenie skóry i włosów z pozostałości po kosmetykach, głównie do stylizacji.

Peeling świetnie poprawia krążenie krwi w komórkach skóry, dotlenia cebulki i przygotowuje skórę i włosy do kolejnych etapów pielęgnacji.

Kremowanie włosów

To metoda zbliżona do olejowania, różni się natomiast produktem, którego używamy. Tym razem należy sięgnąć po krem/balsam do ciała. Zabieg można wykonywać zarówno na suche, jak i mokre włosy.

Tu, podobnie jak w przypadku wszystkich kosmetyków do włosów, najbardziej liczy się skład. Szukaj naturalnych olejków i maseł np. oleju kokosowego, arganowego czy masła shea. Balsam nakładaj na mokre włosy (na całą ich długość, albo tylko na końcówki) i pozostaw na 30 minut.

Slugging włosów: ten prosty zabieg na włosy uratuje nawet najbardziej przesuszone pasma

Wcierki do włosów

To zabieg nie tyle dla włosów, co dla skóry głowy. Ale - jeśli skora głowy jest zdrowa, dobrze nawilżona i odpowiednio pielęgnowana, to i włosy stają się mocniejsze i szybciej rosną.

Dla najlepszych efektów, wcierkę do włosów stosuj codziennie. W składzie szukaj ekstraktu z rzepy, pokrzywy, kozieradki, łopianu, nagietka i drzewa herbacianego.

Możesz również zrobić własną wcierkę do włosów np. wcierkę z pokrzywy, wcierkę z nasion chia lub z dodatkiem olejku rozmarynowego. Możesz też wypróbować amol na włosy.

Zabiegi do włosów wykonywane w salonie fryzjerskim są droższe niż te domowe, ale działają błyskawicznie - efekty widoczne są niemal natychmiast, już po jednorazowej aplikacji kosmetyków.

Zabieg na włosy Olaplex — regeneracja i odbudowa

Polecany jest dla każdego rodzaju włosów, które potrzebują regeneracji i odżywienia. Odbudowuje mostki dwusiarczkowe, zniszczone podczas koloryzacji, przed działanie wysokiej temperatury lub w wyniku uszkodzeń mechanicznych. wnika w głąb włosów i naprawia ich strukturę. Może być stosowany już podczas farbowania, albo jako zabieg regenerujący.

Preparat nakłada się na całą długość włosów i zostawia co najmniej na 5 minut. Później nanosi się następny preparat, przeczesuje włosy grzebieniem o szeroko rozstawionych zębach i zostawia na kolejne 10 minut (lub na dłużej przy bardzo zniszczonych włosach).

Cena zabiegu zależy od długości włosów oraz indywidualnego cennika salonu (często jest doliczana do zabiegu koloryzacji lub dekoloryzacji). Orientacyjna cena to 100 - 150 zł.

Po zabiegu włosy stają się miękkie, gładkie i błyszczące. Częstotliwość zabiegów pielęgnacyjnych zależy od indywidualnych potrzeb. Dla podtrzymania efektów salonowej pielęgnacji, można stosować kurację domową preparatem Olaplex No. 3 Hair Perfector (cena 129 zł/100 ml do kupienia w Super-Pharm).

Keratynowe prostowanie włosów

Keratynowe prostowanie włosów poleca się tym kobietom, których włosy są zniszczone, matowe, a w wilgotne dni nie można nad nimi zapanować. Można je przeprowadzić również na włosach farbowanych.

Na czym polega keratynowe prostowanie włosów? Na włosy aplikuje się preparat z keratyną – białkiem, będącym głównym składnikiem włosów. Nakłada się go pędzelkiem na pasma i wprasowuje się za pomocą żelazka fryzjerskiego. Keratyna wnika w strukturę pasm, uzupełniając ubytki. Na koniec włosy suszy się suszarką.

Po zabiegu włosy są nawilżone, odżywione, gładkie, sprężyste, lśniące i proste, ale podatne na układanie. Rezultaty utrzymują się do 5 miesięcy, pod warunkiem, że odpowiednio dbasz o włosy. Cena waha się od 400 do nawet 1000 zł.

Sauna na włosy — zabieg na włosy suche i zniszczone

Idealny, regenerujący zabieg dla włosów suchych, zniszczonych i łamliwych. Rozpoczyna się od umycia włosów i nałożenia maski lub ampułki nawilżającej (dobiera ją fryzjer).

Potem siada się pod urządzeniem, przypominającym fryzjerską suszarkę do włosów, które emituje parę wodną o temperaturze 40 stopni C. Ciepło i wilgoć otwierają łuski włosów, a substancje aktywne z nałożonego na włosy preparatu, wnikają w nie głęboko. Na koniec temperatura się obniża, co sprzyja zamykaniu się łusek. Pod aparatem spędzić trzeba ok. 20 minut. Na koniec fryzjer płucze włosy chłodną wodą, aby domknąć łuski.

Cena zabiegu waha się od 50 do 150 zł. Zależy od salonu i rodzaju oraz ilości kosmetyków, użytych podczas zabiegu.

Po zabiegu włosy są nawilżone, gładsze, lśniące, mocniejsze. Przy włosach bardzo przesuszonych zabieg trzeba kilkakrotnie powtórzyć, w tygodniowych odstępach.

fot. Adobe Stock, deniskomarov

Botoks na włosy — zabieg regenerujący dla włosów suchych, zniszczonych i łamliwych

Botoks na włosy nie ma nic wspólnego z medycyną estetyczną. To odżywczy zabieg na włosy, który przywraca im blask i witalność. Skąd ta nazwa? Regenerujące serum aplikuje się strzykawką. Ale spokojnie, to zabieg bezinwazyjny i bezbolesny.

Strzykawka służy wyłącznie do precyzyjnego rozprowadzania serum na włosach i skórze głowy. Preparat to witaminowa bomba dla włosów, który bazuje na całkowicie naturalnych składnikach, bez parabenów i barwników.

Cena zabiegu waha się od 50 do 90 złotych.

Infuzja tlenowa skóry głowy - zabieg na wypadające włosy

Infuzja tlenowa, zwana inaczej mezoterapią tlenową to idealny zabieg na włosy. Opiera się na właściwościach skoncentrowanego tlenu. Zabieg wykonywany jest za pomocą specjalnego urządzenia, które przekazuje do skóry jednocześnie tlen oraz mocno nasycone składnikami odżywczymi i regenerującymi serum.

Jakie daje efekty? Infuzja tlenowa potrafi znacząco ograniczyć wypadanie włosów, do tego odżywia, nawilża i rewitalizuje skórę głowy, pogrubia pasma włosów i zwiększa elastyczność. Najczęściej wykonuje się go w seriach: cena za 3 zabiegi to około 250-300 złotych.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 02.12.2020

