Najłagodniejsze psy dla dziecka: te rasy warto wybrać dla malucha, aby dobrze się dogadały i stworzyły zgrany duet

Coton de Tuléar to śliczny, puchaty piesek o sierści podobnej do nitek bawełny. Jest to rasa pod wieloma względami idealna dla rodziny z dziećmi: pies jest łagodny, towarzyski, serdeczny, zwinny i szybki; chętnie bawi się z dziećmi, aportuje i dobrze radzi sobie w zabawach zręcznościowych.

Trudno jest go sprowokować do agresywnego zachowania, ale źle potraktowany potrafi się obrazić (unika wtedy kontaktu z domownikami, nie reaguje na komendy i zabawnie odwraca głowę gdy się go woła).

Nie sprawia poważniejszych kłopotów wychowawczych i jest bardzo posłuszny. W stosunku do małych dzieci jest bardzo tolerancyjny i serdeczny, ale pozostawiony sam sobie, może dążyć do zdominowania słabszego malucha - jak większość małych psiaków, które myślą, że są ogromne i bardzo groźne. O wiele lepiej radzą sobie z nim starsze dzieci, do których będzie czuł większy respekt.