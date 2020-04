6 obietnic, które powinna złożyć sobie każda para

fot. Adobe Stock

Gdy para bierze ślub, składa sobie przysięgę dochowania wierności, partnerzy obiecują, że będą ze sobą mimo trudności, jakie spotkają ich w życiu. I tego dnia chcemy wierzyć, że tak właśnie będzie. Jednak nie musicie brać ślubu, żeby złożyć sobie kilka ważnych obietnic.



Myślałaś o tym, jakie zachowania sprawiają, że związek jest silny i trwały? Wiadomo, że trzeba o niego dbać, że nic nie jest nam dane na zawsze i codziennie warto mieć tę świadomość. Zdarza się, że musimy włożyć dużo wysiłku w relację z drugą osobą. I to jest sekret szczęśliwych par - nie odpuszczają. A zapewnienie siebie o kilku ważnych rzeczach, może wyjść na dobre.

Oto przykłady obietnic, jakie mogą wam pomóc tworzyć udany związek:

„Obiecuję nie kłaść się spać w złości”

Po nieprzyjemnej kłótni kuszące jest po prostu odwrócić się plecami do partnera, zawinąć się w swój kokon i zasnąć. Jednak naukowcy z Uniwersytetu w Waszyngtonie sugerują, że próba rozwiązania sporu i pojednania jest o wiele lepszym planem.

Dr John Gottman, psycholog, uważa, że umiejętność porozumienia się pomimo różnicy zdań czy popełnionych błędów jest kluczem do sukcesu w zdrowej relacji. I tak bardzo, jak się kochacie, tak zdarza wam się na siebie denerwować. Nawet zwykłe zdanie: „Czuję się źle, gdy jesteśmy pokłóceni. Jak się masz?” - może zakończyć spór. Z drugiej strony, jeśli wiesz, że zawiniłaś, przeprosiny są najlepszym porozumieniem.

„Obiecuję podtrzymywać romantyczną atmosferę”

Na początku są emocje, wyznania, motyle w brzuchu. Zauroczenie i zakochanie napędza nas, robimy partnerowi niespodzianki, dbamy o niego, chcemy, żeby był szczęśliwy. Z czasem związek zmienia się (i dobrze!) i wymaga uwagi.

Chociażby wtedy, gdy pojawia się dziecko, w związku zmieniają się priorytety. I nagle para, która zawsze chodziła ze sobą do restauracji, kina i do klubów, wyjeżdżała na weekendy i bawiła się, już tego nie robi. Teraz jest dom i uwaga skupiona na małym członku rodziny. I właśnie w tym momencie nie możecie pozwolić, żeby to zdominowało waszą relację. Raz w tygodniu niech dzieckiem zajmą się dziadkowie lub opiekunka, a wy wyjdźcie gdzieś razem. Zaaranżujcie randkę. Bądźcie tylko ze sobą jak kiedyś.

„Przysięgam być szczera”

Każda para z długim stażem ci to powie - otwarta i szczera komunikacja są podstawą, jeśli chcecie zbudować coś trwałego między wami. Nie zakładaj, że on się czegoś domyśli. Jeśli coś cię martwi, denerwuje, chcesz coś zmienić, powiedz o tym. Spokojnie i szczerze. Niewypowiedziane pretensje kumulują się i tłamszone wybuchają po jakimś czasie ze zdwojoną siłą i często nieadekwatnie do sytuacji.

Powiedzmy, że twój partner chce w piątek wieczorem spotkać się z kumplami i obejrzeć mecz. Ty tego dnia wracasz z męczącej podróży służbowej i tak naprawdę pragniesz z nim spędzić wieczór, ale nie chcesz być zołzą, więc z uśmiechem (wymuszonym) na twarzy dajesz mu zielone światło na realizację jego planu. Następnego ranka jesteś drażliwa i spięta, a on zachodzi w głowę, co się stało. Wzajemne zapewnienie się o uczciwości i szczerości sprzyja intymności i ogranicza nieporozumienia.

„Ślubuję ci wierność”

Nie ma miłości bez wierności - do tego chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Zdrada to zawiedzenie partnera, to zrujnowanie powierzonego zaufania. Niestety statystyki - choć są bardzo różne - potwierdzają dobitnie: zdradzają i kobiety, i mężczyźni, w różnym wieku.

Zdrada zwykle jest sygnałem, że w związku dzieje się źle. Minimalizujemy ryzyko zdrady, dbając o związek, czyli ślubując partnerowi między innymi powyżej wspomniane rzeczy. Niedotrzymanie wierności rodzą zazdrość i gniew, a to naturalni wrogowie miłości i zaangażowania.

„Obiecuję dbać o siebie”

W tej obietnicy kryje się zarówno kwestia wyglądu i cielesności, jak i aspekt zdrowotny. Pierwsza sprawa – bycie atrakcyjnym dla partnera. Na początku związku bardzo oboje o to dbają - jędrne ciało, seksowna bielizna, brak piwnego brzucha itp., a kiedy już są siebie pewnie, mieszkają razem, często odpuszczają. A potem trafiają do psychologów, bo od roku nie uprawiali seksu, bo on czy ona przestała mnie pociągać.

Równie ważne jest dbanie o zdrowie. Jesteś z nim, na dobre i na złe, więc fair jest dbać o siebie, o kondycję fizyczną i psychiczną, badać się o jak najdłużej pozostać w zdrowiu.

„Ślubuję pielęgnować intymność”

Intymność to rodzaj uważności, nieoceniającej ciekawości tego, co dzieje się u drugiej osoby - co myśli, co przeżywa, jak się czuje. Obiecując pielęgnować intymność, zapewniasz partnera, że będziesz umiała i chciała zawsze go wysłuchać, że będziesz wyrozumiała na jego troski i potrzeby. Już samo bycie porządnie wysłuchanym przez bliską osobę jest świetnym antidotum na stres.

Poza tymi przykładami, możecie napisać własne obietnice. To będzie dobrym punktem wyjścia do porozmawiania o wartościach w życiu i o tym, co dla każdego z was ważne w związku.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 03.10.2019

