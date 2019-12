Miód manuka - właściwości, zastosowanie, przeciwwskazania

Miód manuka z Nowej Zelandii uchodzi za naturalne lekarstwo i remedium na problemy związane z trawieniem, oddychaniem czy urodą. Ile jest w tym prawdy i czy warto płacić ok. 100 zł za szklankę miodu manuka - wyciągnij wnioski na podstawie rzetelnych informacji.

Zapewne zastanawia cię, co szczególnego może mieć w sobie miód z Nowej Zelandii, czego nie ma miód z polskiej pasieki. Ich składy są bardzo porównywalne, jednak sekret tkwi w ilości metyloglioksalu. Nektar z krzewu manuka posiada wyjątkowo wysoką zawartość tego antybakteryjnego związku: od 100 mg/kg do 1000 mg/kg. Europejski miód zawiera średnio około 3,1 mg/kg metyloglioksalu. Przy czym miody o stężeniu powyżej 100 mg/kg mają pożądane właściwości wspomagające organizm, na których zależy kupującym:

Miód manuka jest produktem wysokiego popytu, bo stanowi bogate źródło witamin, składników odżywczych i minerałów. Jest stosunkowo drogi, ale nie zraża to jego sympatyków, którzy stosują go na różne dolegliwości, schorzenia a nawet w postaci maseczki czy kremu.

Najtańsze miody manuka mają oznaczenia MGO na poziomie 30+, czyli znaczącą poniżej 100. Mają one niewielkie działanie antybakteryjne i mogą nie spełnić swojego zadania. Najskuteczniejsze miody manuka to wydatek rzędu 200 lub 300 zł: mają one zawartość MGO poprzez 250+, 400+, 550+. Charakteryzuje się lekko gorzkim smakiem, posiada silnie aromatyczny zapach z wyczuwalnymi nutami wilgotnej ziemi i wrzosu.

Miód manuka ma zastosowanie przy:

chorobach układu nerwowego (apatia, bezsenność, depresja, nadpobudliwość, nerwica),

stanach zapalnych przyzębia i dziąseł,

zaburzeniach układu krążenia (choroba wieńcowa, miażdżyca, nadciśnienie, nerwice naczyniowe i serca, zespół płuco-sercowy),

przeziębieniach i chorobach pochodzenia bakteryjnego, zapaleniach gardła i błony śluzowej nosa,

bólach głowy, migrenach, gorączce, bólach reumatycznych i stawowych,

zapaleniach: piersi, ucha, zatok,

problemach z układem moczowym (kamica nerkowa, zapalenie dróg moczowych),

problemach trawiennych (biegunka, bóle brzucha, wymioty),

chorobach układu oddechowego (astma, zapalenie krtani, angina),

kłopotach z cerą (trądzik, atopowe zapalenie skóry, łuszczyca, czyraki, wypryski alergiczne i suche).

Jaki miód manuka na jaką dolegliwość?

MGO 100 . Wzmacnia odporność, poprawia samopoczucie.

. Wzmacnia odporność, poprawia samopoczucie. MGO 250 . Pomaga przy bólach brzucha, zwalcza zgagę i niestrawność.

. Pomaga przy bólach brzucha, zwalcza zgagę i niestrawność. MGO 400 . Stosuje się go na rany, wrzody żołądka, trądzik.

. Stosuje się go na rany, wrzody żołądka, trądzik. MGO 550. Pomaga przy anginie, bakteryjnym zapaleniu zatok, AZS, półpaścu.

Przy wyborze miodu manuka dodatkowo upewnij się, czy miód: