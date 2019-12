Jak zbić gorączkę u dzieci i dorosłych - domowe i farmakologiczne sposoby

fot. Adobe Stock

O gorączce możemy mówić, gdy temperatura ciała wzrasta powyżej 38°C. Wielu chorych zapomina o tym i próbuje obniżać nawet stan podgorączkowy, czyli temperaturę oscylującą wokół 37°C. To duży błąd!

Temperatura pomiędzy 37°C a 37.5°C nie powinna nikogo niepokoić. To normalna reakcja naszego organizmu na infekcję. Gorączka powyżej 38°C jest najczęściej objawem:

anginy,

zapalenia gardła

grypy.

Warto dokładnie obserwować swoje ciało. Zdarza się, że wysoka temperatura towarzyszy, m.in. ospie wietrznej, odrze i śwince. Trzeba również wiedzieć, że bardzo wysoka temperatura (powyżej 40-41°C) może zagrażać zdrowiu, a nawet życiu. W przypadku pojawienia się tak wysokich wartości należy niezwłocznie udać się do lekarza.

Domowe sposoby na obniżenie temperatury

Zanim sięgniesz po leki przeciwgorączkowe, warto wykorzystać domowe sposoby na obniżenie gorączki. Wiele z nich znajdziesz w kuchni czy spiżarni. Dobrym pomysłem jest przygotowanie napoju z mleka, czosnku i miodu lub naparu z imbiru, który nie tylko rozgrzeje chorego, ale także ułatwi oddychanie.

Mleko z czosnkiem i miodem - przepis

Mleko z czosnkiem i miodem to popularna metoda na walkę z gorączką, którą stosowały już nasze babki. Napój wzmacnia odporność, łagodzi błony śluzowe i osłania układ oddechowy. Jest bardzo prosty i szybki w przygotowaniu.

Składniki:

łyżka miodu

250 ml mleka

dwa ząbki czosnku

Mleko podgrzewamy w rondelku. Gdy będzie już ciepłe, dodajemy miód i wcześniej rozgnieciony czosnek. Wszystko razem mieszamy. Napój najlepiej spożyć, gdy jest gorący. Mleko z miodem i czosnkiem można stosować dwa razy dziennie - najlepiej rano i wieczorem.

Napary na przeziębienie - jak je przygotować?

Popularnym sposobem na walkę z gorączką są również napary owocowe i ziołowe. Można wykorzystać czarny bez, owoce dzikiej róży, oraz maliny. Warto posłodzić je miodem, który ma właściwości przeciwzapalne.

Składniki:

2 łyżki stołowe suszonych owoców (np. czarnego bzu) lub ziół (np. rumianku)

opcjonalnie koszyczek lub sitko do zaparzania

opcjonalnie łyżka miodu

Zioła lub owoce umieszczamy w szklance i zalewamy wrzątkiem. Tak przygotowany napój zaparzamy pod przykryciem 10-15 minut. Po przecedzeniu napar jest gotowy do spożycia. Napar można dosłodzić miodem. Najlepiej spożywać go na gorąco, 2-3 razy dziennie.

Zimne okłady na obniżenie temperatury

W walce z podwyższoną temperaturą dobrze wprowadzić zimne okłady. Wystarczy położyć zwilżony chłodną wodą ręcznik na szyje, czoło, kark lub łydki chorego. Okłady należy zmieniać co 10-15 minut, aż do momentu obniżenia gorączki.

Farmakologiczne sposoby na obniżenie temperatury

Dorośli znajdą w aptekach wiele leków przeciwgorączkowych. Większość z nich zawierają paracetamol lub ibuprofen. Coraz popularniejsze są również preparaty sprzedawane w formie saszetek, które należy rozpuścić w gorącej wodzie.

W przypadku dzieci najlepszym i najbezpieczniejszym sposobem na zbicie gorączki są czopki. Większość z nich stosować można już od 2 miesiąca życia. Czopki nie tylko obniżają temperaturę, ale także zwalczają bóle głowy czy mięśni. Alternatywą mogą być syropy, które za sprawą słodkiego smaku zazwyczaj są chętnie spożywane przez najmłodszych.

Jak zbić gorączkę u dzieci?

Większość opisywanych sposobów jak napoje, napary czy okłady z powodzeniem możesz stosować również u maluchów. W przypadku gorączki u dzieci warto wykorzystać kąpiele chłodzące. Ulgę przyniesie kąpiel w temperaturze o 2°C niższej od temperatury ciała.

Jeśli gorączkujące dziecko nie ma apetytu, to nie należy zmuszać go do jedzenia. Trzeba jednak pilnować, aby spożywało odpowiednią ilość płynów. Nie wolno dopuścić do odwodnienia organizmu. Gdy nie chce pić wody – podaj mu np. herbatę z cytryną, która dodatkowo dostarczy witaminy C.

Warto zadbać również o pokój i ubranko. Piżama powinna być zmieniana nawet kilka razy dziennie. Pomieszczenie, w którym przebywa dziecko musi być wietrzone i odpowiednio nawilżone. Optymalna temperatura w domu to 20-22ºC.

Leczenie gorączki domowymi sposobami nie zawsze jest skuteczne. Do lekarza należy się zgłosić niezwłocznie, gdy podwyższona temperatura utrzymuje się dłużej niż 3 dni i towarzyszą jej inne niepokojące objawy (np. biegunka, wymioty, duszności czy kaszel).

Choroby, w których pojawia się gorączka:

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!