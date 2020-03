Ćwiczenia na rwę kulszową, które przynoszą ulgę - 8 propozycji

fot. Adobe Stock

Rwa kulszowa to ucisk na nerw kulszowy, który może doprowadzić do uciążliwego bólu pleców zlokalizowanego w dolnym odcinku kręgosłupa i promieniującego do nóg. To schorzenie, którego najczęstszą przyczyną jest dyskopatia krzyżowo-lędźwiowego odcinka kręgosłupa.

Objawy rwy kulszowej to zazwyczaj nagły, rwący ból sięgający aż do pośladków i niżej, który jest na tyle silny, że często uniemożliwia poruszanie się. Leczenie rwy kulszowej polega na uśmierzaniu bólu środkami farmakologicznymi, a także na fizykoterapii i regularnych ćwiczeniach. Oprócz gimnastyki wskazane są również zajęcia na basenie i pływanie.

Ćwiczenia na rwę kulszowa można rozpocząć, gdy minie ostra faza bólu. Dopiero po konsultacji z lekarzem możesz rozpocząć rehabilitację rwy kulszowej i wprowadzić ćwiczenia, które zmniejszą dolegliwości bólowe i zminimalizują nawrót choroby w przyszłości. Od czego zacząć i jak możesz ćwiczyć?

Spis treści:

Ważne, by nie ćwiczyć od razu. Najsilniejszy ból trzeba przeczekać.

Ćwiczenia i rehabilitację można zacząć, gdy ustąpi ostra faza bólu. Zwykle trwa ona przez kilka dni, a potem słabnie, jednak dolegliwości bólowe mogą utrzymywać się jeszcze przez 2-3 tygodnie.

Zanim zaczniemy ćwiczyć, poradźmy się lekarza, który podpowie, kiedy możemy wprowadzić rehabilitację, ile powinna potrwać i wykluczy niedowłady czy porażenia. Przed rozpoczęciem ćwiczeń warto też wykonać badania obrazowe, które sprawdzą, jaka jest przyczyna ucisku na nerw kulszowy.

Ćwiczenia to ostatni etap postępowania przy rwie kulszowej – możemy je wprowadzić po rehabilitacji i najlepiej po konsultacji lekarskiej. Poleca się wówczas:

ćwiczenia rozciągające,

ćwiczenia wzmacniające głębokie mięśnie tułowia i mięśnie grzbietu,

nordic walking,

pilates.

Oznacza to, że ćwiczenia wzmacniające warto przeplatać rozciągającymi. Ćwiczymy nawet 3 do 5 razy dziennie, w każdej serii wykonując nawet 50 powtórzeń.

Ćwiczenie 1

Leżymy na boku na stabilnym podłożu. Pod głowę podkładamy poduszkę, a pod pośladek – zwinięty koc. Obiema rękami obejmujemy zgięte stawy kolanowe i przyciągamy je do klatki piersiowej.

Ćwiczenie 2

W pozycji siedzącej na podłodze z wyprostowanymi nogami pochylamy się do przodu i sięgamy palców stóp. Wytrzymujemy 10 sekund.

Ćwiczenie 3

Leżymy na plecach na podłodze ze zgiętymi nogami w stawach biodrowych i kolanowych. Stopy opieramy na podłożu. Odcinek lędźwiowy kręgosłupa ustawiamy neutralnie. Splecionymi dłońmi obejmujemy kark, łokcie ustawiamy w górę. Broda w tej pozycji jest oddalona od mostka. Z wydechem wykonujemy ruch zgięcia tułowia w kierunku nóg, napinając brzuch, z wdechem wracamy do pozycji początkowej.

Ćwiczenie 4 – rozciągające

Wykonujemy przeprosty kręgosłupa, czyli odchylamy się w tył, pamiętając, by mięśnie brzucha były cały czas napięte.

Ćwiczenie 5 – rozciągające

Wykonujemy koci grzbiet, czyli klęk podparty z wygięciem kręgosłupa. Pamiętamy, by napinać mięśnie brzucha.

Przy rwie kulszowej poleca się też ćwiczenia McKenziego, które pomagają zwalczyć dolegliwości bólowe i ich przyczyny, a tym samym zapobiegają nawrotom schorzenia. Opracował je fizjoterapeuta Robin McKenzie. Są przeznaczone dla osób borykających się z bólem kręgosłupa i wypadaniem dysku.

Ćwiczenie 1

Kładziemy się na brzuchu, ręce wzdłuż tułowia. Obracamy głowę w jedną stronę i rozluźniamy mięśnie na około 3 minuty. Zmieniamy strony.

Ćwiczenie 2

Stoimy bokiem do ściany w odległości około 60 cm. Zwracamy się do niej jedną stroną ciała, opierając się barkiem i powoli dotykamy do ściany biodrem.

Ćwiczenie 3

Kładziemy się na brzuchu, podpierając się na przedramionach. Unosimy głowę i klatkę piersiową, przyciągamy lekko podbródek do mostka i patrzymy prostopadle do podłoża. Unosimy głowę, patrząc przed siebie, wytrzymujemy 5 sekund.

Rwa kulszowa w ciąży wymaga osobnego potraktowania. Ciężarne nie będą bowiem mogły wykonywać niektórych ćwiczeń. O to, co robić, powinny zapytać fizjoterapeutę.

W ciąży można spróbować wybranych ćwiczeń na piłce. Ulgę przyniosą też odpowiednie pozycje, np. leżenie w pozycji krzesełkowej, embrionalnej lub kołyskowej.

Warto dodać, że kobiety w ciąży nie mogą też zażywać niektórych leków polecanych przy rwie kulszowej.

Przy rwie kulszowej można zastosować różne metody rehabilitacji, np.: kinezyterapia aktywna lub pasywna, elektroterapia, techniki manualne, taping.

Cele rehabilitacji przy rwie kulszowej to:

ustawienie kręgosłupa w prawidłowej pozycji, by nie uciskał nerwów,

zapobieganie przykurczom mięśni,

wzmacnianie mięśni,

poprawianie samopoczucia chorego (wytwarzanie endorfin).

Treść artykułu pierwotnie opublikowana 15.01.2019.

