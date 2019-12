Wieczór kawalerski to ostatnia impreza w życiu mężczyzny, na której może wyszaleć się do woli – w ten sposób żegna swój kawalerski stan. Z tego względu powinna to być noc inna, niż wszystkie przedtem i później! Tutaj znajdziesz wszystko, co związane z wieczorem kawalerskim: pomysły na oryginalną organizację, odpowiedź na to, co panowie naprawdę wtedy robią, a także mnóstwo innych, przydatnych kwestii związanych z tym wydarzeniem!