Domowe SPA to sposób na chwilę relaksu w domowym zaciszu. Zobacz, jak samodzielnie wykonać zabiegi znane z luksusowych salonów piękności nie wydając na to fortuny. Mamy sprawdzone przepisy na maseczki do twarzy, ciała i włosów. Wiemy, jak zrobić aromatyczną kąpiel i peelingi, które przywrócą skórze blask.