Jest świetna, ale nie na odchudzanie, bo utrata wody to nie to samo, co utrata tkanki tłuszczowej

Gdyby sauna na odchudzanie działała stymulująco, dietetycy nie namawialiby osób chcących schudnąć na trzymanie diety, a trenerzy na zwiększenie aktywności fizycznej. Wystarczyłoby trochę zmodyfikować dietę i regularnie chodzić do sauny, prawda? Niestety, taka opcja na wyszczuplanie odpada, bo sauna nie pomaga w znaczący sposób spalać tkanki tłuszczowej. No, chyba że ktoś liczy dosłownie każdą kalorię.

Wysoka temperatura panująca w saunie, bo nawet powyżej 100 stopni, nie wpływa na spalanie tkanki tłuszczowej, ani nie przyspiesza znacząco metabolizmu, a tym samym nie sprawia, że kilogramy znikają szybciej. Wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza w saunie sprawiają, że organizm zaczyna bronić się przed przegrzaniem, a w takich warunkach najskuteczniej robi to przez wydzielanie i odparowywanie potu, a pot w znakomitej większości składa się z wody.

Panujące po wizycie w saunie uczucie lekkości jest spowodowane utratą wody z organizmu. Każda minuta pobytu w saunie może wiązać się z wydzieleniem 20-30 g potu. Trzykrotne wejście do sauny może skutkować utratą 0,5-1 litra wody z organizmu, którą później trzeba uzupełnić. Zmniejszenie masy ciała po saunie o 0,5-1 kg może działać motywująco, jednak nie ma istotnego wpływu na uzyskanie szczupłej sylwetki.

Sauna może pomóc w odchudzaniu przez usuwanie toksyn z organizmu oraz poprawianie samopoczucia, które na diecie nie zawsze jest dobre. Jednak bez odpowiedniego żywienia i aktywności fizycznej, sauna nie pomoże w walce z nadmiarem kilogramów.

Może za to wspomagać pracę układu odpornościowego, wydolność krążeniowo-oddechową, regenerację po treningach.

Czy sauna przyspiesza metabolizm?

Trzeba zgodnie z prawdą stwierdzić, że w saunie wskutek wzrostu temperatury ciała, tempo metabolizmu przyspiesza, ale jest to efekt trwający krótko i nieznaczący dla całego procesu odchudzania. 15 minut pobytu (3 x po 5 minut) w saunie osobie ważącej 60 kg pozwoli spalić 15-35 kcal. Dłużej w saunie nie należy przebywać (patrz: Sauna – jak korzystać?). Podobną liczbę dodatkowych kalorii pomoże spalić sauna parowa, ale o niej niżej.

Sauna parowa, zwana też mokrą, to tak naprawdę łaźnia parowa. Panuje w niej zwykle temperatura ok. 43-55 stopni, a wilgotność wynosi blisko 100%. W takich warunkach organizm nie może tak skutecznie obniżać swojej temperatury przez odparowanie potu, ale nadal go wydziela. Spadek masy ciała po pobycie w łaźni może być podobny jak po saunie.

Sauna parowa na odchudzanie nie wpływa w żaden znaczący sposób, czyli nie przyspiesza znacząco metabolizmu ani spalania tłuszczu. Korzystnie za to działa na drogi oddechowe, skutecznie odpręża i relaksuje oraz nawilża skórę i łagodzi bóle reumatyczne. Z pewnością więc poprawia samopoczucie, co może pomóc przetrwać trudniejsze momenty w procesie odchudzania.

Z sauny może korzystać prawie każdy. Jednak, ze względu na swoje liczne właściwości, jest szczególnie polecana dla osób:

chcących się zrelaksować i odpocząć,

cierpiących na choroby stawów,

z obniżoną odpornością,

chcących poprawić wydolność całego organizmu.

Korzystania z sauny nie zaleca się kobietom w ciąży, osobom przeziębionym, a także tym, którzy niedawno przebyli zawał. Również kamica nerkowa, nowotwory i ostre stany reumatyczne są przeciwwskazaniem do korzystania z sauny.

