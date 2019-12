Siatkówka to sport, który doskonale wpływa na rozwój masy mięśniowej i bardzo szybko spala tłuszcz. Jesteś ciekawa, jak zacząć grać w siatkówkę, by osiągnąć jak najlepsze rezultaty i dojść do perfekcji w tym sporcie? Z nami na pewno ci się uda - w końcu siatkówka to jedna z ulubionych dyscyplin wszystkich Polaków!