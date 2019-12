Sernik wiedeński to puszysty wypiek na bazie gęstego sera twarogowego i dużej ilości jajek. Kluczem do najlepszego efektu jest ubicie białek jaj na sztywno. To sernik bez spodu, bazujący głównie na jakości białego sera. Zobacz na Polki.pl, jak zrobić sernik, aby nie opadł po upieczeniu!