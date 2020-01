Rozświetlacz to kosmetyk do makijażu, który służy nadaniu cerze blasku. Sprawdza się przy cerze szarej i zmęczonej. Może używany w makijażu codziennym oraz wieczorowym. Można go używać do konturowania i korygowania kształtu twarzy. Dowiedz się, jak nakładać rozświetlacz i gdzie kupić sprawdzony produkt!