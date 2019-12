Orgazm wielokrotny to szczytowanie dwa albo więcej razy podczas jednego stosunku. Szacuje się, że około 30 procent kobiet jest do tego zdolna. Związane jest to z predyspozycjami psychicznymi i poziomem libido. Nie bez znaczenia są też umiejętności partnera. Tu dowiesz się więcej o orgazmie i tym, jak go osiągać.