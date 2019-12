Odżywka do rzęs to preparat kosmetyczny, który ma za zadanie zagęszczenie, przedłużenie i wzmocnienie rzęs. Jej głównych zadaniem jest pobudzenie włosów do naturalnego wzrostu i hamowanie ich wypadania. Dobra odżywka do rzęs powinna zwierać m.in. keratynę, prowitaminę B5 i witaminę E.