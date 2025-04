Każda z nas marzy o długich i gęstych rzęsach. Jednak codzienne malowanie ich tuszem, a potem maltretowanie wacikiem zwilżonym płynem micelarnym nie wpływa dobrze na ich kondycję.

Odżywki do rzęs są na rynku już od dawna, ale dopiero teraz kobiety postrzegają je jako kosmetyk codziennego użytku. Bo przecież to dokładnie tak, jak z serum do twarzy czy maską do włosów - rzęsy także potrzebują dodatkowego wspomagania. Zwłaszcza, że są narażone na mnóstwo niekorzystnych czynników.

Co więc powinna mieć idealna odżywka do rzęs?



W formule odżywki do rzęs warto szukać naturalnych ekstraktów pochodzenia roślinnego, pielęgnujących i kojących okolice oczu. W składzie kosmetyku szczególnie powinien nas zainteresować ekstrakt z ogórka o działaniu przeciwzapalnym, ekstrakt z pestek dyni będący źródłem fitosteroli i aminokwasów wspomagających procesy odnowy skóry, oraz bogata w antyoksydanty zielona herbata.

Wysokiej jakości odżywka na rzęsy powinna zawierać między innymi szereg substancji aktywnych stymulujących wzrost rzęst.

Magicznym składnikiem jest również bimatoprost. Nie znajdziecie go jednak we wszystkich produktach. Bimatoprost przedłuża fazę aktywnego wzrostu włosa - fazę anagen. Dłuższy czas trwania wzrostu sprawia, że rzęsy osiągają znacznie większy rozmiar. Skuteczność jest na tyle duża, że preparaty zawierające bimatoprost stosowane są przez osoby walczące z problemem łysienia oraz przez pacjentów, którzy utracili rzęsy po chemioterapii. Należy zdawać sobie sprawę, że efekt przedłużonych rzęs po zastosowaniu odżywki nie pozostanie na zawsze.

Odżywki do rzęs, czyli cierpliwość, cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość

Stosując odżywkę, trzeba być cierpliwym, ponieważ pierwsze efekty pojawiają się po kilku tygodniach. Jednakże, w przypadku tych kosmetyków cierpliwość popłaca.

Warto wspomnieć, że wybierając odżywkę do rzęs należy zwrócić uwagę na aplikator - może to być pędzelek, którym nakładamy odżywkę tuż przy linii rzęs, albo szczoteczka, którą malujemy rzęsy jak maskarą. Niektóre z odżywek są dwustronne, dzięki czemu możemy stosować ją na dwa sposoby.

