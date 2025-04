W promocyjnej ofercie Rossmanna znajdziesz teraz kosmetyk, które stymuluje ich wzrost, a jednocześnie sprawia, że stają się grubsze, dłuższe i mocniejsze. W regularnej cenie kosztuje 25,49 zł. Teraz jednak możesz je kupić za 18,99 zł.

Baza i serum do rzęs Christian Laurent, cena 18,99 zł

Kosmetyk marki Christian Laurent ma kilka głównych zalet. Pierwszą, ale nie najważniejszą, jest na pewno jego cena - kosztuje nawet 2 razy mniej niż kosmetyki o podobnym składzie. Co więcej, w tej cenie mamy nie jeden, ale aż dwa produkty - kosmetyk łączy w sobie wzmacniające serum z aktywną bazą pod tusz do rzęs. Przedłuża więc trwałość makijażu, przy okazji stymulując wzrost.

Skład: Aqua (Water), Bis-Diglyceryl Polyacyladpiate-2, Paraffin, Stearic Acid, Ozokerite, Bis-PEG-12 Dimethicone, Beeswax, Isopentyldiol, Copernicia Cerifera Cera, Glyceryl Behenate, Phenoxyethanol, Cetearyl Alcohol, Hydroxyethyl Cellulose, Ceteareth-20, DMDM Hydantoin, Tocopheryl Acetate, Triethanolamine, Ethylhexylglycerin, Hydrolyzed Soy Protein, Glycerin, Panthenol, Butylene Glycol, Sodium Nitrate, Disodium EDTA, Hydrated Silica, Urea, Sodium Hyaluronate, Disodium Phosphate, Biotin, Biotinoyl Tripeptide-1, Citric Acid, Potassium Sorbate, Trisodium EDTA.

W składzie serum do rzęs nie ma bimatoprostu - kontrowersyjnego składnika, który często pojawia się w tego typu odżywkach. Bimatoprost jest lekiem stosowanym w leczeniu jaskry, którego skutkiem ubocznym jest przyspieszenie wzrostu włosa. Niestety oznacza to, że przy długotrwałym stosowaniu odżywki z tym składnikiem w przypadku leczenia choroby może się on okazać zbyt słaby. Po odstawieniu go rzęsy mogą też mocniej wypadać i stać się słabsze.

Kosmetyku możesz używać dwojako - na co dzień sprawdzi się jako zwykła baza pod tusz do rzęs, która przedłuży jego trwałość i sprawi, że nie będzie się kruszył i osypywał. My polecamy szczególnie tusz Volume Million Lashes od L'Oreal. W przypadku wolniejszego dnia nałóż go po prostu na rzęsy bez dodatkowych kosmetyków.

Po kilku tygodniach regularnego stosowania będziesz mogła cieszyć się pięknymi rzęsami także bez makijażu. I to bez skutków ubocznych. Wtedy wystarczy pociagnąć usta błyszczykiem, użyć rozświetlacza, na przykład Selfie Loose Shimmer od Wibo i będziesz gotowa do wyjścia.

