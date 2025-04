Spis treści:

Reklama

Każda z nas marzy o długich i gęstych rzęsach. Codzienne traktowanie ich maskarą, a potem maltretowanie podczas demakijażu, nie wpływa dobrze na ich kondycję. A przecież rzęsy, tak samo jak nasza skóra czy włosy potrzebują od nas dodatkowego wsparcia. I tu z pomocą przychodzi odżywka do rzęs.

Odżywka do rzęs działa w aktywnej fazie wzrostu włosków, a cały okres żywotności rzęsy wynosi od 100 do 150 dni. Jej głównym zadaniem jest pobudzanie rzęs do naturalnego wzrostu i hamowanie ich wypadania. Większość z nich nadaje rzęsom piękny połysk i świetnie sprawdza się jako baza pod tusz (nawet dodatkowo wzmacnia jego właściwości).

Dobra odżywka powinna zawierać w swoim składzie: keratynę o działaniu wzmacniającym, kwas hialuronowy, który nawilża i wygładza powierzchnię rzęs oraz prowitaminę B5 i witaminę E które, wnikając we włókno włosków, poprawiają ich strukturę i sprawiają, że stają się mocniejsze, bardziej elastyczne i lśniące.

Dodatkowo w preparatach powinna pojawiać się również niezawodna alantoina i pantenol, które zapobiegają podrażnieniom i zaczerwienieniom. Oprócz nich dobrze jeśli znajdą się roślinne ekstrakty m.in. tataraku, który działa przeciwzapalnie, nagietka przyśpieszającego regenerację i lnu zapobiegającego wysuszaniu skóry. Do aktywnych składników, którymi chwalą się producenci odżywek, należą nanopeptydy i molekuły aminokwasów, dzięki którym rzęsy stają się dłuższe, grubsze i piękniejsze w rekordowym czasie.

Bimatoprost to składnik leków dla osób chorych na jaskrę, którego jednym z efektów ubocznych jest nadmierny wzrost rzęs (przedłuża fazę aktywnego wzrostu włosa, co sprawia, że rzęsy osiągają znacznie większy rozmiar).

Skuteczność jest na tyle duża, że preparaty zawierające bimatoprost stosowane są przez osoby walczące z problemem łysienia oraz przez pacjentów, którzy utracili rzęsy po chemioterapii. Niestety, może uczulać i podrażniać, kategorycznie nie powinny go stosować kobiety w ciąży.

Przede wszystkim systematycznie. Tak jak w przypadku kremów do twarzy czy balsamów ujędrniających, tylko w takim wypadku przyniesie oczekiwane efekty. Najlepiej stosować ją dwa razy dziennie - rano i wieczorem.

Przy wyborze odżywki zwróć uwagę na aplikator - może to być pędzelek, którym nakładamy odżywkę tuż przy linii rzęs, albo szczoteczka, którą malujemy rzęsy jak maskarą. Niektóre z odżywek są dwustronne, dzięki czemu możemy stosować ją na dwa sposoby.

fot. Adobe Stock

Można podzielić je na dwie grupy: te, które zawierają drogie, aktywne składniki gwarantujące szybkie działanie, a tym samym i efekty oraz te, które kupicie w popularnych drogeriach, z nieco uboższym składem, ale atrakcyjną ceną.

Niestety, nie udało nam się znaleźć odżywki, która nie zawierałaby Phenoxyethanolu (nie jest szkodliwy dla skóry, jednak w przypadku wniknięcia do organizmu, może powodować uszkodzenie układu nerwowego - przenika do mleka matek i może powodować wady rozwojowe) dlatego, odradzamy stosowania ich w trakcie trwania ciąży i w okresie karmienia.

Zastanawiasz się czy zainwestować w odżywkę? Swoją przygodę zacznij od... olejku rycynowego, który w aptece kupisz już za 5 złotych. Jeśli do tej pory kojarzyłaś go wyłącznie z medycznymi właściwościami, czas to zmienić. Już nasze babcie pielęgnowały nim rzęsy, brwi i włosy. Możesz nakładać go na skórę twarzy, wcierać w paznokcie i miejscowo w obszary skóry, które chcesz mocno nawilżyć.

Uzależnione jest to od indywidualnej podatności na poszczególne składniki, ale uśrednia się, że pierwsze efekty dostrzec można po 3-4 tygodniach regularnego stosowania.

Musisz pamiętać, że efekt przedłużonych rzęs po zastosowaniu odżywki nie pozostanie na zawsze. Aby efekty były trwałe, kurację stosuj raz na 2-3 miesiące.

Zajrzyj do naszej galerii po 9 najlepszych odżywek do rzęs. Miałaś już okazję którąś przetestować?

Reklama

Czytaj także:

12 kroków do bardziej świetlistej cery

5 kremów nawilżających do twarzy z dobrym składem