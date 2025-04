Długie, gęste i zdrowe rzęsy to marzenie wielu osób, a odpowiednia pielęgnacja może sprawić, że staną się one mocniejsze i bardziej odporne na wypadanie. Możesz postawić na domową odżywkę do rzęs i brwi lub wybrać serum z drogerii. To kosmetyk, który nie tylko wydłuża włoski, ale także je wzmacnia, regeneruje i pobudza do wzrostu.

Reklama

Przedstawiamy 3 propozycje, które dzięki nowoczesnym formułom opartym na peptydach, biotynie i olejach roślinnych oraz regularnym stosowaniu mogą przynieść spektakularne efekty.

Spis treści:

Eveline Advance Volumiere to wielofunkcyjne serum do rzęs, które działa na wielu poziomach: wzmacnia, stymuluje wzrost i zapobiega łamliwości rzęs. Jego bogata formuła zawiera składniki aktywne, które odbudowują strukturę rzęs, sprawiając, że stają się one gęstsze i mocniejsze.

Serum Eveline Advance Volumiere zawiera keratynę, która wzmacnia strukturę rzęs, olej arganowy znany ze swoich właściwości regenerujących, oraz biotynę, stymulującą wzrost włosków. Dzięki temu rzęsy stają się mocniejsze, mniej łamliwe i bardziej odporne na uszkodzenia.

Działanie:

Stymuluje wzrost rzęs

Wzmacnia i zagęszcza włoski

Zapobiega ich wypadaniu

Nawilża i odżywia rzęsy

Wskazania do stosowania:

Osłabione, krótkie i rzadkie rzęsy

Dla osób, które chcą poprawić kondycję rzęs po przedłużaniu

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu

Nie zaleca się stosowania na podrażnioną skórę powiek

fot. Wielofunkcyjne serum do rzęs Eveline Cosmetics Advance Volumiere/ materiały prasowe

INVEO Lashes2Love to serum do rzęs o lekkiej formule, które wspiera ich wzrost i zagęszczenie. Regularne stosowanie pozwala na uzyskanie efektu dłuższych i mocniejszych rzęs, dzięki zastosowaniu innowacyjnych peptydów i składników pielęgnacyjnych.

Działanie:

Pobudza mieszki włosowe do wzrostu

Wzmacnia i wydłuża rzęsy

Nawilża i chroni rzęsy przed łamliwością

Wskazania:

Osłabione i cienkie rzęsy

Osoby poszukujące lekkiego serum bez tłustej konsystencji

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik serum

Niezalecane dla osób z alergią na peptydy

fot. Zagęszczające serum do rzęs INVEO Lashes2Love/ materiały prasowe

Christian Laurent Supreme Growth to zaawansowane serum do rzęs, które łączy w sobie działanie wzmacniające i regenerujące. Zawiera innowacyjne kompleksy odżywcze, które pobudzają cebulki rzęs i zapobiegają ich wypadaniu.

Serum Christian Laurent Supreme Growth wyróżnia się obecnością keratyny, która regeneruje rzęsy, oleju arganowego, dostarczającego składników odżywczych, oraz panthenolu, który nawilża i wzmacnia włoski, chroniąc je przed osłabieniem.

Działanie:

Przyspiesza wzrost rzęs

Regeneruje i odbudowuje uszkodzone włoski

Zapobiega wypadaniu rzęs

Wskazania:

Dla osób pragnących dłuższych i gęstszych rzęs

Wzmocnienie rzęs po przedłużaniu

Przeciwwskazania:

Osoby z wrażliwymi oczami mogą odczuwać delikatne podrażnienie

Nie zaleca się stosowania w przypadku stanów zapalnych powiek

fot. Regenerujące serum Christian Laurent Pour la Beaute Supreme Growth/ materiały prasowe

Czytaj także: