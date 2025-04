Zbyt intensywny makijaż i nieumiejętny demakijaż potrafią zrujnować rzęsy. Znasz ten problem? Jeśli twoje rzęsy się przerzedziły i osłabiły, z pomocą przyjdą ci kosmetyki. Eveline odżywka do rzęs i inne, podobnie działające preparaty wzmocnią włoski i pobudzą je do wzrostu. Szukasz dobrej odżywki, która pomoże ci odbudować rzęsy? Zajrzyj do naszej galerii.

9 topowych odżywek do rzęs!

Odżywki do rzęs Eveline i inne - dlaczego są tak skuteczne?

To wszystko zasługa odpowiednio dobranych składników, które poprawią kondycję rzęs. Wzmocnią włoski i zagwarantują skuteczność kosmetyku.

keratyna - budulec włosów, który wzmocni rzęsy,

- budulec włosów, który wzmocni rzęsy, proteiny jedwabiu i pantenol – wspomogą regenerację,

– wspomogą regenerację, kwas hialuronowy – nawilży i wygładzi włoski,

– nawilży i wygładzi włoski, witamina B5 – korzystnie wpływa na ich strukturę,

– korzystnie wpływa na ich strukturę, alantoina - zapobiegająca podrażnieniom.

- zapobiegająca podrażnieniom. biomatoprost – efektywny składnik, pobudzający wzrost rzęs. Stosowany jako lek w leczeniu jaskry (jego skutkiem ubocznym okazał się wzrost rzęs). Dodawany do odżywek w niewielkim stężeniu, w ilościach przebadanych w laboratoriach.

Odżywka do rzęs – jak nakładać, by zadziała?

Najczęściej aplikuje się ją raz dziennie, na noc. Przed nałożeniem odżywki zawsze trzeba zrobić dokładny demakijaż i dokładnie oczyścić skórę. Potem pędzelkiem z opakowania malujemy kreskę w taki sam sposób jak eyelinerem.

Malujemy nim czystą i suchą skórę powiek wzdłuż linii górnych rzęs. Odżywki nie stosuje się na dolną linię rzęs i należy uważać, by nie dostała się do oka.

Rezultat gwarantowany!

Ale trzeba na nie trochę poczekać. Rzęsy rosną około 30 dni, a gdy już wyrosną, pozostają na powiece około 3 miesięcy. Dlatego pierwszych widocznych efektów możesz się spodziewać mniej więcej po 4 tygodniach. I to pod warunkiem, że będziesz nakładać kosmetyk codziennie. Jednak pełna kuracja często musi potrwać nawet kilka miesięcy. Po zakończeniu kuracji warto nakładać odżywkę co kilka dni, dla podtrzymania rezultatów.

