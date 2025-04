Uwielbiamy szperać w aptekach i malutkich, osiedlowych drogeriach, bo daje nam to szansę znalezienia prawdziwych kosmetycznych perełek. Całkiem niedawno trafiłyśmy na odżywkę keratynową w kapsułkach bardzo enigmantycznie brzmiącej marki - GAL.

Kapsułki w kształcie niebieskich rybek i ich skład był na tyle zachęcający, że postanowiłyśmy przyjrzeć się marce bliżej. Okazało się, że GAL to rodzinna firma z prawie 30-letnią tradycją. Specjalizuje się w produkcji preparatów opartych na roślinnych olejach - obecnie na polskim rynku znajdują się 3 grupy produktów: produkty lecznicze, suplementy diety oraz, właśnie, kosmetyki.

Jaka jest odżywka keratynowa marki GAL?

Przede wszystkim fantastycznie podana. Forma zamknięcia jej w kapsułkach twist off to doskonały pomysł - kapsułki zachowują właściwości głównych składników i chronią przed ich utlenianiem (do czego mają skłonność oleje roślinne). Sięgając po tak zabezpieczony kosmetyk mamy pewność, że preparat zachowuje swoje właściwości i działanie. To tak, jakbyś co dzień otwierała nowy słoiczek kremu.

Głównymi jego składnikami odżywki są: olejek rycynowy, gliceryna, olej z wiesiołka, olej z ogórecznika, witaminy A i E oraz olejek z drzewa herbacianego. Rewelacja!

Skład: Ricinus Communis Seed Oil, Gelatin, Glycerin, Oenothera Biennis Oil, Borago Officinalis Seed Oil, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Parfum, Benzyl Salicylate, Hexyl cinnamaldehyde, Butylphenyl Methylpropional, Coumarin, Citronellol, Tocopheryl Acetate, Retinyl Palmitate, CI 42051.

Odżywka ma dość gęstą, tłustą konsystencję, więc na całkowite wchłonięcie musimy odrobinę zaczekać. Po jej nałożeniu warto przez 15 minut się zrelaksować i postarać nie robić nic. Pamiętaj, otwartą kapsułkę należy zużyć tuż po otwarciu. Zostawianie jej na drugi dzień nie ma sensu - składniki tracą swoje właściwości (nadmiar zawsze możesz wetrzeć w końcówki włosów).

Zastosowanie odżywki keratynowej GAL

Ze względu na skład świetnie nadaje się jako odżywka do rzęs i brwi - co prawda jej aplikacja nie jest najłatwiejsza, ale jeśli do tej pory używałaś tradycyjnego olejku rycynowego, również musiałaś używać jakiegoś zewnętrznego aplikatora (polecamy cienki pędzelek po zużytym eyelinerze albo szczoteczkę po maskarze). Po regularnym stosowaniu brwi i rzęsy stają się gęstsze, grubsze i bardziej elastyczne.

Kosmetyk doskonale sprawdzi się jako odżywka do paznokci. Już po miesiącu sumiennego stosowania płytka paznokciowa ulega wzmocnieniu i wygładzeniu, paznokcie stają się grubsze, bardziej twarde i elastyczne. Skórki wokół paznokci stają się delikatniejsze i wolniej narastają. Systematyczne stosowanie preparatu zmniejsza konieczność wykonywania tradycyjnego manicure.

Jakieś wady?

Mamy tylko jedno zastrzeżenie. Odżywka keratynowa ma bardzo mylącą nazwę, bo w składzie nie ma keratyny. Producent albo chciał nas zmylić, albo zasugerować, czego możemy się spodziewać po dłuższym stosowaniu odżywki (keratyna rewelacyjnie działa na włosy, paznokcie i rzęsy). Mamy nadzieję, że to to drugie i, że marka GAL jest fair wobec swoich klientek.

Ile kosztuje?

Czy warto kupić odżywkę keratynową w kapsułkach? Opakowanie kosztuje około 9 złotych. Znajdziesz w nim 48 kapsułek, co daje mniej więcej 18 groszy za kapsułkę. Odpowiedź nasuwa się sama.

