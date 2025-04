Zadaniem odżywek do rzęs jest wzmocnienie włosków i przyspieszenie ich wzrostu. Mają w swym składzie liczne substancje, które poprawiają kondycję rzęs. Niektóre składniki to tajemnica producenta (kompleksy substancji czynnych, pobudzających cebulki), jednak większość dodawanych do nich substancji jest podobna w składzie wszystkich odżywek.

Jakie składniki znajdziemy w odżywce do rzęs?

keratyna - budulec włosów, który je wzmocni,

- budulec włosów, który je wzmocni, proteiny jedwabiu i pantenol – wspomogą regenerację,

– wspomogą regenerację, kwas hialuronowy – nawilży i wygładzi włoski,

– nawilży i wygładzi włoski, witamina B5 – która wzmacnia ich strukturę,

– która wzmacnia ich strukturę, alantoina - zapobiegająca podrażnieniom.

Bimatoprost – skuteczny składnik

To substancja uważana obecnie za jeden z najefektywniejszych związków pobudzających wzrost rzęs. Efekty jego działania są spektakularne, dlatego wielu producentów dodaje go do swoich odżywek na porost rzęs.

Ale tak naprawdę bimatoprost to lek, stosowany w leczeniu jaskry. Ma wiele działań ubocznych. Jednym z nich jest właśnie wzrost rzęs, inne są trochę mniej przyjemne. Oczywiście do odżywek dodawany jest w niewielkim stężeniu, w ilościach przebadanych w laboratoriach, lepiej jednak zachować ostrożność stosując go. Szczególnie trzeba uważać, by nie dostał się do oka.

Jak nakładać odżywkę do rzęs?

Aplikuje się ją pędzelkiem (aplikatorem z opakowania) na czystą i suchą skórę powiek wzdłuż linii górnych rzęs. Nakładamy ją zawsze na skórę dokładnie oczyszczoną, po demakijażu. Odżywkę zazwyczaj stosuje się raz dziennie, na noc. Nie stosuje się jej na dolną linię rzęs i należy uważać , by nie dostała się do oka.

Kiedy można spodziewać się efektów kuracji?

Trzeba się uzbroić w cierpliwość. Jeśli będziemy to robić regularnie, pierwszych efektów możemy oczekiwać po 3-4 tygodniach. Jednak pełna kuracja często musi potrwać nawet kilka miesięcy. Dopiero wtedy rezultaty są pełne.

