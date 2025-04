Żeby mieć piękne i długie rzęsy jesteśmy gotowe na wiele. Z myślą o tych z nas, którym zależy nie tylko na długich, ale też zdrowych rzęsach powstała innowacyjna odżywka Nanolash.

Nanolash została stworzona, by pomóc kobietom uzyskać efekt spektakularnie długich i gęstych rzęs, podobnych do efektów jakie dają przedłużane rzęsy, ale bez jakichkolwiek skutków ubocznych. Zdążyła już podbić serca wielu mieszkanek Stanów Zjednoczonych i Europy, a od niedawna jest dostępna także w Polsce.

Sekret skuteczności

Aby osiągnąć maksymalne efekty sztab naukowców pracował nad składem, który nie tylko da spektakularny efekt, ale też zapewni bezpieczeństwo stosowania. W końcu opracowali rewolucyjną formułę Nanolash, zawierającą takie składniki jak Biotynol Tripeptide-1 d-panthenol oraz owocowe ekstrakty z papai, mango, kwiatu pomarańczy i granatowca. Odżywka została także przebadana dermatologicznie i okulistycznie, by zapewnić jej użytkowniczkom bezpieczeństwo stosowania.

Jeden krok do idealnych rzęs

Odżywka, dzięki rewolucyjnemu składowi, działa bardzo szybko. Pierwszych efektów możesz spodziewać się już po 2 tygodniach – twoje rzęsy będą o wiele bardziej nawilżone i sprężyste oraz lśniące. Dla pełnego efektu należy jednak poczekać trzy miesiące, po których włoski rzęs będą maksymalnie wydłużone i zagęszczone, a Ty będziesz wyglądała, jakbyś przedłużała rzęsy metodą 1:1 – jednak bez wszystkich skutków ubocznych tej metody.

Nowe rzęsy – sposób użycia

Zastosowanie odżywki jest bardzo łatwe dzięki wygodnemu pędzelkowi. Wystarczy co wieczór jednym szybkim ruchem nałożyć serum wzdłuż linii rzęs, dokładnie tak jak podczas malowania eyelinerem. Nie ma potrzeby reaplikacji w ciągu dnia. Jedynym minusem jest wymóg systematyczności – aby osiągnąć najlepsze efekty nie powinnyśmy zapominać o wieczornej porcji odżywki. Jeśli jednak z jakiegoś względu nie zrobimy tego, po prostu zaaplikujmy ją normalnie następnego wieczora – taka jednorazowa przerwa nie wpłynie negatywnie na działanie odżywki.

Podkreśl swoje nowe, seksowne spojrzenie makijażem

Aby podkreślić efekt, jaki uzyskałyśmy dzięki odżywce Nanolash, warto malując się podkreślić nasze nowe, piękne i długie rzęsy. Niezbędny będzie oczywiście tusz do rzęs, który je przyciemni, ale warto też pomyśleć o całym makijażu oka. Możemy to wykonać na kilka sposobów.

Zwolenniczki naturalnego makijażu na pewno chętnie wykorzystają makijaż typu nude, w kolorach beżu lub różu. Należy jednak pamiętać, by podkreślić obszar nad załamaniem powieki ciemniejszym odcieniem, tak, by stworzyć wrażenie głębi.

Fanki bardziej ekstrawaganckiego makijażu z pewnością chętnie wykorzystają pomysł na graficzną, mocną kreskę. By jednak rzęsy "wyszły" na pierwszy plan, należy użyć eyelinera lub kreski w niezbyt ciemnym kolorze. Do oczu brązowych idealny będzie kolor chabrowy lub turkusowy, do zielonych – fiolet, śliwka lub ekstrawagancki róż i czerwień, niebieskie odcienie idealnie będą wyglądały z kreską w kolorze złota, żółci lub pomarańczu.

Z kolei panie ceniące klasyczne smoky eyes mogą wykonać tego typu makijaż zaznaczając środek ruchomej powieki jasnym, świetlistym cieniem, co dodatkowo przyciągnie wzrok patrzących do jej oczu.

Oryginalną odżywkę Nanolash kupisz wyłącznie na stronie producenta www.nanolash.pl.

