Mole to prawdziwe utrapienie w każdym domu. Mole odzieżowe skutecznie redukują ilość ubrań w szafie, zaś te spożywcze weryfikują zawartość szafek kuchennych. W obu przypadkach – same straty! W dodatku te owady są bardzo trudne do wytępienia. Jak pozbyć się moli odzieżowych i spożywczych? Poznaj najlepsze triki i dowiedz się więcej!