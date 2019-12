Maroko położone jest w północno-zachodniej Afryce nad Oceanem Atlantyckim i Morzem Śródziemnym. 14 km dzieli je od Europy. Zobacz, co warto wiedzieć o Maroko – miejscach do zwiedzania, kulturze, kuchni ludziach. Jest to nie tylko niezwykłe miejsce na wakacje, ale tez źródło inspiracji dla filmowców, designerów, architektów.