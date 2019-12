Laurka - kartka papieru z rysunkiem i życzeniami, którą często tworzą dzieci, by następnie wręczyć ją swoim rodzicom, babciom czy dziadkom. Ta wykonana własnoręcznie to piękny prezent dla dorosłego! Laurka w innym znaczeniu to także przesadna pochwała jakiegoś zjawiska bądź czyjegoś zachowania.