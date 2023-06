Własnoręcznie przygotowana laurka na Dzień Taty to piękny prezent - zrobisz ją szybko, korzystając z gotowych pomysłów

fot. Adobe Stock, JenkoAtaman

Laurka dla taty to częsty upominek z okazji Dnia Ojca. To piękny gest i coraz więcej pociech wykonuje w przedszkolu lub z mamą laurki dla taty własnoręcznie, zamiast kupować gotowe kartki. Jeśli szukasz inspiracji, poniżej przedstawiamy 8 inspiracji na zrobienie laurki na Dzień Taty.

Dziecku na pewno spodoba się wycinanie, zginanie i klejenie papieru na różne sposoby. Pod ręką miej też mazaki, kredki i flamastry. Jak zrobić laurkę dla taty z maluchem? Mogą to być wyklejane baloniki z serduszek, odrysowana dłoń ozdobiona wąsami czy okularami, koperty z serc, odbijanki ze stempelków zrobionych z rolki po papierze toaletowym.

Laurka dla taty od dziecka jest wyrazem miłości, przywiązania i szacunku. Może być dodatkiem do fajnego prezentu na Dzień Ojca 2023. Taki gest pozostaje na długo w pamięci osoby obdarowanej i będzie stanowić miłą pamiątkę.

Nie zapomnij o umieszczeniu wierszyka na Dzień Taty lub krótkiej rymowanki. Może kilkulatek nauczy się go na pamięć? Warto zaangażować dziecko do recytacji - w końcu Dzień Ojca jest raz w roku. Małym kucharzom polecamy kilka inspiracji kulinarnych na obiad na Dzień Ojca: każdy tata doceni wysiłki małych kuchmistrzów.

fot. Laurka dla Taty/Adobe Stock, Vasyl

Jeśli chcesz przygotować laurkę w całości samodzielnie, możesz narysować lub namalować coś na kartce. Pamiętaj, żeby był to gruby papier lub tekturka - wtedy na pewno obrazek nie "przebije" na drugą stronę i będzie się doskonale prezentował, a całość będzie trwała.

Możesz narysować ciebie i tatę, np. podczas gry w piłkę czy wspólnego gotowania - cokolwiek lubicie robić razem. Świetnie sprawdzi się coś, co wykorzystuje wasze wewnętrzne żarty - jak Iron Man, jego córka i "I love you 3000". Świetnie sprawdzi się też zdjęcie obrysowane dookoła. Jeśli masz smykałkę do rysowania, przygotuj coś bardziej rozbudowanego.

fot. Laurka na Dzień Taty/Pinterest

Kartka w kształcie samochodu to uroczy pomysł na laurkę dla taty - kształt samochodu i kolor dopasuj do waszego auta lub wymarzonego pojazdu taty. Może to być także motor lub inny środek transportu: wytnijcie dla taty żaglówkę lub samolot, a nawet rower czy inny hulajnogę. Personalizowana laurka dla taty to świetny pomysł.

Jeśli tata lubi stare, zabytkowe samochody, wyszukaj w sieci coś naprawdę ekstra i odrysuj kształt wybranego auta na kartce, a następnie wytnij i dodaj ozdoby. Nie zapomnij o życzeniach!

fot. Laurka dla taty samochód/Adobe Stock, 13smile

Ze sztywnego papieru kolorowego wytnij z dzieckiem kształt skrzynki z narzędziami oraz narzędzia: młotki, śrubokręty, wkrętarkę... To, co kojarzy się dziecku z tatą, o ile ten ma zacięcie majsterkowicza. Mogą to być także farby i pędzle lub przyrządy stolarskie. Czemu nie?

Z takiej laurki ucieszy się każdy majsterkowicz. Możesz do niej dorzucić prezent w postaci zestawu narzędzi albo... śrubokręt z czekolady! Oferty słodkości w wybranych kształtach znajdziesz w sieci.

fot. Laurka dla taty - skrzynka z narzędziami/Adobe Stock, 13smile

Tata nosi garnitury? Laurka powinna nawiązywać do jego outfitu! Koniecznie precyzyjnie odrysuj z dzieckiem kształt krawatu, stójki, kieszonki i za pomocą kleju do tworzyw sztucznych przyklej guziki. Piękna laurka dla taty będzie wzruszającą pamiątką.

fot. Laurka na Dzień Taty/Pinterest

Zamiast nadawać laurce kształt koszuli, możesz także przykleić go na kawałku tektury. Dzięki temu powstanie klasyczna kartka, ale w nieco bardziej trójwymiarowej wersji.

fot. Laurka dla taty - kartka z krawatem/Adobe Stock, 13smile

Prosta laurka dla taty, a wyraża więcej, niż wierszyki, życzenia i prezenty. Obrazek szczęśliwej córki trzymającej się za rękę z tatą z uśmiechem na twarzy sprawi, że każdemu rodzicowi zmięknie serce. Koniecznie wytnij go i opraw w ramkę. Możesz także z gotowego rysunku stworzyć puzzle, które tata następnie będzie musiał złożyć. Następnie wszystko przyklejcie na tekturkę i oprawcie w ramkę.

fot. Wycinanka laurka dla taty, Adobe Stock, Natalia

Jeśli maluch dopiero stawia pierwsze kroki w pracach plastycznych, możecie razem kolorować lub po prostu - naklejać gotowe wydruki. Warto zrobić dla taty laurkę w postaci medalu. Wydrukuj gotowy wzór z gotowych szablonów albo narysuj go samodzielnie (lub poproś o pomoc kogoś z rodziny). Tak przygotowany medal dodany do prezentu będzie fantastycznie wyglądał, a tacie na pewno sprawi to dużo radości.

Dobrym pomysłem jest także pokolorowanie gotowej laurki albo obrazka nawiązującego do dnia taty. To świetna opcja dla dzieci, które jeszcze nie czują się pewnie w rysowaniu, ale bardzo chciałyby podarować tacie coś naprawdę wyjątkowego i ładnego.

fot. Laurka dla taty do pokolorowania - medale/Adobe Stock, scrapster

