Laurka na walentynki - pomysły na kartkę walentynkową DIY

fot. Adobe Stock

Dzieci mogą wręczać laurki na walentynki rodzicom, przyjacielowi, dziadkom. Wspólne przygotowanie drobnych prezentów ma wymiar edukacyjny, nie tylko w rozwoju manualnym, ale i emocjonalnym. O uczuciach, miłości i przyjaźni, warto rozmawiać jak najwcześniej.

Łańcuch walentynkowy z serduszek

Miła dla oka ozdoba może zawierać też przekaz: jeśli dziecko umie pisać, to na każdym pasku może wypisać kilka ciepłych słów.

Potrzebne materiały:

papier kolorowy (czerwony, różowy),

klej,

nożyczki.

Jak zrobić łańcuch z serduszek?

Z papieru wycinaj identyczne paski ok. 2 cm na 10 cm. W połowie zginaj paski i formuj serduszko. Następnie sklejaj końce serc z punktem między wybrzuszeniem.

Laurka na walentynki z serduszek

Prosta w formie, a bardzo efektowna laurka, która powstała z samych serc. Wycinaj drobne serca lub kup gotowe, symetrycznie wycięte przez dziurkacz.

Potrzebne materiały:

papier kolorowy,

tektura,

nożyczki,

klej.

Jak zrobić laurkę z serduszek?

Z tekturki wytnij serce o wybranym rozmiarze - nie za duże, ok. 10 cm wysokości wystarczy. Z papieru kolorowego wycinaj nieduże serduszka, które mają pokryć powierzchnię tekturowego serca. Laurka na walentynki DIY jest gotowa, kiedy sumiennie nakleisz wszystkie małe serca z obu stron.

fot. Adobe Stock

Kartka na walentynki DIY

Jeśli masz odrobinę czasu i nie chcesz kupować gotowej laurki, wykorzystaj papier, materiały, włóczkę, cekiny do zrobienia wyjątkowej laurki. Możesz też przygotować ją z papieru - pamiętaj, że to tylko forma, a najważniejsza jest treść.

Potrzebne materiały:

papier kolorowy,

marker,

nożyczki,

klej.

Jak zrobić kartkę walentynkową z papieru?

Ustal rozmiar kartki walentynkowej, zginając arkusz na pół. Następnie wytnij mniejszy prostokąt, który nakleisz na zewnątrz lub w środku - to może być miejsce na. napisanie kilku ciepłych słów. Z czerwonego i różowego papieru, wycinaj serca różnej wielkości. Naklejaj. Narysuj na nich uśmiechnięte buzie - będzie wtedy oczywiste, że nadawca walentynki ma szczere i dobre intencje. Laurka z papieru jest prosta, ale pełna wyrazu.

fot. Adobe Stock

Naszyjnik z serduszek - laurka dla mamy lub dziewczynki

Laurka na walentynki to nie tylko kartka - naszyjnik z serduszek do kreatywne podejście do tematu.

Potrzebne materiały:

karty kolorowego bloku, najlepiej technicznego (czerwone, bordowe, różowe),

słomki do picia napojów (czerwone lub różowe),

czerwona lub różowa wełna,

papierowa taśma,

nożyczki,

dziurkacz,

mazak lub długopis.

Jak zrobić naszyjnik?

Wytnij z kolorowego papieru serduszka. Możesz to zrobić za pomocą specjalnego dziurkacza z kształtem serca lub nożyczek. Przetnij każdą kartkę na cztery części i złóż na pół. Z każdej przeciętej kartki, wytnij po 2 serduszka. Na naszyjnik dla dziecka będzie potrzebne ok. 12 serduszek, dla dorosłego ok. 18. Przetnij słomki na mniejsze części. W każdym serduszku zrób na środku dziurkę, średnica dziurek powinna być mniejsza od średnicy słomek. Utnij odpowiedni kawałek wełny, w zależności od tego, jak długi chcesz, żeby był naszyjnik. Owiń końcówkę naszyjnika taśmą papierową, dzięki temu łatwiej będzie przeciągać wełnę przez serduszka i słomki. Nawlekaj naprzemiennie słomkę i serce. Na koniec mazakiem lub długopisem napisz miłosną wiadomość np. Kocham Cię.

Walentynkowy słoik

To bardzo prosty sposób, by sprawić mnóstwo przyjemności bliskiej osobie. W środku możesz umieścić liściki, komplementy lub cukierki. Albo i to, i to :)

Potrzebne materiały:

szklany słoik,

nożyczki,

wstążka,

kolorowy papier (najlepiej różowy, czerwony),

klej,

zdjęcie,

słodycze (czekoladki, ciastka).

Jak zrobić walentynkowy słoik?

Do słoika lub szklanej butelki włóż czekoladki, cukierki, ciastka. Z kolorowego papieru wytnij serduszka. Ozdób słoik kolorowymi sercami, zdjęciem i przewiąż wstążką. Najlepiej, aby ozdoby były w kolorystyce kojarzącej się z miłością – w czerwieni i w różu. Dodaj walentynkowy napis: Z wyrazami miłości, Słoik pełen miłości, Kocham Cię, Całusy, itp.

Laurka na walentynki - pudełko

Szare, niepozorne pudełko, a w środku ogromna liczba papierowych serduszek. Czy to nie wspaniały pomysł na walentynkowy prezent?

Potrzebne materiały:

szare pudełko (im większe, tym lepiej),

kolorowy papier (różowy, czerwony),

nożyczki.

Jak zrobić magiczne pudełko?

Wytnij mnóstwo papierowych serc, mogą być różnej wielkości; zadanie ułatwią ci specjalne dziurkacze. Na niektórych sercach możesz napisać walentynkowe wiadomości. Zapakuj serca do pudełka. Im większe pudełko, tym większa radość obdarowanego. Oklej pudełko sercami i zaadresuj.

Serduszka z masy solnej - magnesy

Magnesy i naszyjniki w kształcie serduszek wykonane są z masy solnej. Magnesy można wykorzystać do przyczepiania kartek i zdjęć na lodówce lub specjalnie przygotowanej ścianie. Mogą być też wykonane z masy porcelanowej.

Przepis na masę solną:

1 szklanka soli,

1 szklanka mąki pszennej,

ok. pół szklanki wody.

Sposób przygotowania:

Mąkę i sól wsyp do miski lub innego naczynia i dokładnie mieszaj. Następnie powoli dolewaj zimną wodę, cały czas wyrabiając masę jak ciasto. Masa powinna mieć gładką i zwartą konsystencję, nie może być zbyt rzadka ani krusząca się.

Dodatkowe materiały:

magnesy,

klej,

wstążki,

farby, pędzelek,

rurka.

Jak zrobić serduszka z masy solnej?

Za pomocą foremek wytnij serduszka. Rurką lub patyczkiem zrób dziurki na części serc (z nich powstaną naszyjniki). Wysusz serduszka w piekarniku w temperaturze max. 75°C (w wyższej temperaturze masa może popękać). Gdy serduszka wyschną, pomaluj je według uznania. Kiedy farba wyschnie, nawlecz wstążki lub przyklej specjalnym klejem magnesy.

Artykuł pierwotnie opublikowany 10.01.2013.

Zobacz także: Skąd się wzięły walentynkiWierszyki walentynkoweFilmy na walentynki - przegląd