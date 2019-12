Krem pod oczy to kosmetyk przeznaczony do pielęgnacji delikatnej skóry pod oczami. Jego zadaniem jest nawilżenie, rozświetlenie, zmniejszenie cieni i ewentualnej opuchlizny. Dobry krem pod oczy powinien zawierać witaminę A, C i E, kwas hialuronowy, masło shea, świetlik, olej z wiesiołka lub awokado.