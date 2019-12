Koszyczek wielkanocny to nieodzowny element Wielkanocy. To właśnie w nim zanosi się święconkę, a także stanowi element wiosennej dekoracji. Co powinno znaleźć się w takim koszyczku? Jak przygotować nowoczesny, ale piękny koszyczek? Tutaj dowiesz się więcej na temat koszyczków wielkanocnych!