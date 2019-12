Jennifer Lopez (ur. 24.07.1969 r.) amerykańska piosenkarka, aktorka i tancerka. Zagrała m.in. w filmach: „Selena”, „Pokojówka na Manhattanie” i „Sposób na teściową”. Wypromowała takie hity jak: „If you hand my love” czy „Wating for tonight”. Trzykrotnie zamężna. Z piosenkarzem Markiem Anthonym ma bliźnięta.