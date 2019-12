Hortensja to kwiat, który każdy przynajmniej raz miał w swoim ogrodzie. Jest piękny i wdzięczny, a do tego daje wiele możliwości aranżacji. W tym miejscu dowiesz się wszystkiego, co najważniejsze na temat tego gatunku. Jak uprawiać hortensje? Jak sprawić, by kwiaty zmieniły kolor? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziesz właśnie tutaj!