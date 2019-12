Garderoba to najlepsze miejsce na przechowywanie wszystkich ubrań i dodatków. Jeśli tylko miejsce w twoim mieszkaniu czy domu na to pozwala, warto wygospodarować przestrzeń właśnie na garderobę. To miejsce szybko stanie się twoim ulubionym! Tutaj znajdziesz pomysły i porady związane z zabudową, urządzeniem i dodaniem funkcjonalności garderobie!