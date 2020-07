Nazwy rocznic ślubu i ich znaczenie. Propozycje prezentów na rocznicę ślubu

fot. Adobe Stock

Rocznice ślubu mają swoje nazwy, ale wszystkich spamiętać nie sposób. Spis wszystkich nazw rocznic ślubu ułatwi ci też wybór odpowiedniego prezentu. Bardzo łatwo w ten sposób nawiązać do trwałości więzi małżeńskiej.

Wszystko dlatego, że nazwy rocznic ślubu inspirowane są różnymi materiałami, a im dłuższy staż małżeński, tym trwalszy materiał. Propozycje konkretnych prezentów znajdziesz pod kompletną listą z nazwami rocznic.

Spis treści:

Pierwsza rocznica ślubu zwana jest papierową. Jaki drobiazg można podarować ukochanej osobie w tym dniu? Proponujemy np. ulubioną książkę w specjalnym wydaniu, samodzielnie napisany wiersz lub plakat, który możecie powiesić nad łóżkiem.

Dobrym pomysłem będzie też wywołanie wspólnego zdjęcia, niekoniecznie ślubnego. Być może świetnego materiału zdjęciowego dostarczyła wasza podróż poślubna? Warto przeszukać zasoby dysku w komputerze.

A może skusisz się na zakup ozdobnej papeterii z zestawem spersonalizowanych znaczków? Miłosne liściki cały czas są w modzie!

Druga rocznica ślubu zyskała miano bawełnianej. Wspólnym prezentem może być więc zestaw pościeli czy... wygodne kapcie. Aby drobiazg przypominał o wyjątkowej okazji, warto zamówić produkt ze spersonalizowanym emblematem.

Ciekawym pomysłem będzie też zakup dwóch par takich samych skarpetek - dla niego i dla niej. W sprzedaży jest wiele zabawnych motywów. Z pewnością znajdziecie ten najlepszy dla was.

Trzecia rocznica ślubu zyskała nazwę skórzanej. Świetnym pomysłem są w tym wypadku skórzane akcesoria: paski, torebki, rękawiczki, portmonetki, buty… wybór skórzanych przedmiotów idealnych na prezent rocznicowy jest całkiem duży.

W zależności od pory roku, ukochaną osobę możesz zabrać na spacer do parku, sadu, palmiarni lub ogrodu botanicznego. Czwartą rocznicę ślubu warto uczcić także odrobiną słodyczy - owocowy deser w ulubionej cukierni będzie idealny, możesz też samodzielnie przygotować coś, co oboje lubicie.

Panowie zwykle nie mają problemu z tym, co kupić z okazji czwartej rocznicy, zresztą ten schemat lubią powtarzać co roku. Tak, bukiet kwiatów to zawsze dobry pomysł. Może warto wybrać te, które znalazły się przed czterema laty w bukiecie ślubnym...?

Drewno to bardzo wdzięczne tworzywo. Jako prezent na tę rocznicę możesz dać współmałżonkowi drewnianą ramkę z waszym wspólnym zdjęciem, szkatułkę na biżuterię lub inne drobiazgi, rzeźbione pałeczki do sushi…

Dla tych, którzy cenią sobie ekstremalne przeżycia proponujemy spływ kajakowy czy wypad do parku linowego. Romantycy posiadający kawałek ziemi mogą pójść jeszcze o krok dalej i zasadzić własne... drzewko. To będzie wspaniała pamiątka tej rocznicy na kolejne lata.

Cukrowa (albo inaczej zwana: cukierkowa) rocznica ślubu, wymaga specjalnej oprawy. Jeśli chcesz uczcić wasze sześcioletnie pożycie małżeńskie w odpowiedni sposób, zaproś ukochaną lub ukochanego do cukierni. Zamówcie wasze ulubione słodkości i cieszcie się wspólnymi chwilami. To z pozoru prosty, ale bardzo przyjemny sposób na spędzenie razem waszego święta.

Dla tych, którzy cenią praktyczne prezenty proponujemy mikser, dzięki któremu przygotujecie pyszne ciasta, zestaw do ozdabiania tortów... Jako wyzwanie możecie potraktować voucher na warsztaty cukiernicze dla dwojga.

Jak taka rocznica, to koniecznie własnoręcznie zrobione skarpety, szaliki, czapki, swetry czy rękawiczki. Oczywiście wełniane. Na liście wełnianych prezentów mogą znaleźć się również koce, pledy czy wełniany ocieplacz na kubek z herbatą.

Aby prezent nie był zbyt banalny, proponujemy w pakiecie dołączyć bilet dla dwojga na zimowe wakacje w górach, gdzie będziecie mogli wykorzystać swoje odzieżowe prezenty.

Co powiesz na to, aby zapisać się we dwoje na warsztaty z ceramiki? Moglibyście stworzyć wspólnie pamiątkowe zawieszki na ścianę czy inne rzeczy, które ozdobiłyby wasze gniazdko?

A może lubicie pić we dwoje herbatę i przyda wam się zestaw specjalnych glinianych naczyń? Glina jest bardzo plastyczna, a pomysłów są tysiące.



Jeśli uważasz, ze za wcześnie jeszcze na zakup bujanego fotela, może warto kupić wiklinowy kosz na wspólne pikniki? Wtedy już tylko wystarczy zorganizować na świeżym powietrzu pyszny obiad w miłym miejscu i świętować wspólną, dziewiątą rocznicę.

Dziesiąta rocznica ślubu oznacza, że doskonale się znacie i z wyborem prezentu nie powinno być najmniejszego problemu. Zwykle jednak przychodzi w końcu taki moment, w którym z czasem wyczerpują się pomysły. Wspólną dekadę związku warto uczcić w szczególny sposób.

Dla szalonych i wciąż żądnych wrażeń proponujemy daleką, romantyczną podróż z noclegami w ciągniętej za samochodem przyczepie. Jeśli stawiacie na doznania estetyczne, możecie obdarować się cynową biżuterią lub wręczyć sobie wykonane z cyny dekoracje do domu – szkatułki, wazony, kuferki.

Mężczyzna, ceniący praktyczne rozwiązania, z pewnością ucieszy się z zestawu narzędzi lub nowej golarki. Kobiecie podarować można np. biżuterię, ale tak naprawdę wachlarz możliwości jest ogromny.

Pióro z dedykacją, ramka na zdjęcie, praktyczny wnętrzarski gadżet - to ciekawe pomysły na prezent na rocznicę ślubu.

Na dwunastą rocznicę ślubu, zwaną lnianą lub bawełnianą, warto sprawić sobie coś wykonanego z tego materiału. Jedwabna bielizna, szlafrok, a może koszula?

Modnym dodatkiem może okazać się chustka na włosy lub apaszka, dla mężczyzny - krawat.

Trzynastka nie może być pechową liczbą, skoro już tyle lat jesteście razem. Warto uczcić trzynastą rocznicę ślubu w sypialni, obowiązkowo w koronkowej bieliźnie!

Koronka jest wykonywana z niezwykłą starannością, to także może być inspiracją przy wyborze prezentu, który powinien być dobrze przemyślany. Może zechcesz wykonać coś własnoręcznie? To nie musi być haft, ale chociażby mydło lub kula do kąpieli DYI.

Kość słoniowa zawsze była cennym i pożądanym materiałem. Nie chcąc traktować nazwy rocznicy zbyt dosłownie, warto postawić na co, o czym od dawna marzyliście, ale wciąż odkładaliście na później.

Doskonałym pomysłem byłoby zaplanowanie egzotycznej podróży np. do kraju, gdzie te olbrzymie zwierzęta można będzie zobaczyć z bliska.

Trudno nie pomyśleć o zestawie kieliszków, którymi moglibyście wznieść toast z okazji 15. rocznicy ślubu. By spersonalizować prezent, można pokusić się o zlecenie wykonania grawerunku.

W domu z pewnością znajdzie się też miejsce na nowy wazon, w którym będzie można wyeksponować bukiet kwiatów.

Nazwa dwudziestej rocznicy ślubu - porcelanowa - od razu kojarzy się z zastawą stołową. Nie trzeba jednak traktować tego tak dosłownie. Warto za to spędzić ten dzień wyjątkowo i uczcić go wystawnym obiadem lub romantyczną kolacją we dwoje.

Dwudziestą piątą rocznicę ślubu określa się także nazwą srebrne gody. Z okazji dwudziestopięcioletniego stażu małżeńskiego nierzadko organizuje się większą imprezę, na którą zaprasza się więcej gości.

Z tej okazji warto wręczyć ukochanej osobie srebrną biżuterię - kolczyki, łańcuszek lub zegarek na bransolecie.

Mówi się, że diamenty to najlepsi przyjaciele kobiety, ale perły to także całkiem dobrzy kumple. Warto sugerować się tym, szukając prezentu. Trzydziesta rocznica ślubu, okrągła niczym perła nie zasługuje na to, by ją przemilczeć. Dlatego spędźcie dzień na rozmowach i wspomnieniach.

Z półki warto zdjąć lekko zakurzony album ślubny i przypomnieć sobie, jak to było. Możecie sobie pogratulować - wytrwaliście tak długo. Jesteście ze sobą na dobre i na złe. Należą wam się słowa uznania i gratulacje!



Od razu na myśl przychodzą korale, ale to wybór wyjątkowo oczywisty. Koralowy to także nazwa koloru, jeśli druga połówka go lubi, można wybrać drobiazg w tym odcieniu.

Nazwy rocznic ślubu od czterdziestej włącznie, nawiązują do nazw kamieni i metali szlachetnych. Te drogie minerały to doskonały pomysł na prezent, ale nie każdego stać na biżuterię z rubinem. Upominek może więc nawiązywać chociażby do wyrazistej, czerwonej barwy.

Bukiet róż w tym kolorze także będzie dobrym pomysłem.

Czterdziesta piąta rocznica ślubu jest określana jako szafirowa. Szafir jest rzadkim minerałem, a więc symbolizuje coś wyjątkowego. Podobnie jak wieloletni staż małżeński, dlatego warto zdecydować się spędzić tę rocznicę w wyjątkowy sposób.

Szafir jest wykorzystywany także do wykonywania... igieł do gramofonów. Słuchanie płyt winylowych ostatnio znów jest modne. Czy pamiętacie piosenkę, przy której tańczyliście pierwszy taniec, a może macie inny, ulubiony utwór, który kojarzy wam się z początkami znajomości?

Warto odświeżyć pamięć, kupić płytę lub wspólnie posłuchać. Jeśli tylko macie dość sił, zatańczcie. Może dawno już tego nie robiliście?

Złote gody to wyjątkowy jubileusz małżeński. Jeśli jesteś zaproszona na taką uroczystość lub sama możesz pochwalić się tak długim stażem małżeńskim, wybierz coś wyjątkowego. Personalizowany album na zdjęcia, wino o słusznym roczniku, kufer na wspólne skarby - to idealne prezenty na 50. rocznicę ślubu.

55. rocznica ślubu - platynowa lub szmaragdowa,

60. rocznica ślubu - diamentowa,

65. rocznica ślubu - żelazna,

70. rocznica ślubu - kamienna,

75. rocznica ślubu - brylantowa,

80. rocznica ślubu - dębowa.

