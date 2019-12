Życzenia dla babci na Dzień Babci, urodzinowe, imieninowe

fot. Adobe Stock

Życzenia dla babci powinny być oryginalne, wzruszające i płynąć z serca. Babcia to jedna z najważniejszych osób w naszym życiu. Od dzieciństwa uczy, wskazuje drogę, a często również rozpieszcza. Wkłada wiele trudu w wychowywanie wnucząt, za co warto jej podziękować. Dobra okazja to Dzień Babci (21.01), a także urodziny czy imieniny. Oprócz prezentu czy kwiatów warto przygotować dla babci kilka ciepłych słów. Zobacz życzenia i wierszyki dla babci, które możesz wykorzystać na kartkach lub laurkach.

Spis treści:

Dzień babci mamy, więc życzenia składamy.

Z okazji dnia tego - wszystkiego najlepszego.

Kochana Babciu, dziś jest Twoje Święto,

życzę żebyś była zawsze uśmiechnięta,

szczęśliwa, zdrowa, do żartów gotowa.

Życzę Tobie, Babciu miła,

byś zawsze w życiu szczęśliwa była.

Życzę Ci, Babuniu, życia najdłuższego,

pociechy, szczęścia i zdrowia dobrego!



składam Ci najlepsze życzenia od Twojego wnuczęcia,

a kiedy już będzie mówić umiała, sama Ci będzie życzenia składała.

Babciu, tak mądra jak dobra sowa,

dobra jak lody i jak królowa piękna,

jak róża na koniec lata,

bądź zawsze słońcem mojego świata.

W uroczystym dniu Twoich imienin, Babciu,

szczere i serdeczne życzenia długich lat życia,

przepełnionych zdrowiem i szczęściem,

pogody ducha, pomyślności

i ludzkiej życzliwości, dni pełnych słońca

i radości oraz wszystkiego,

co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

Na Twoje, Babciu, imieniny

chcę Ci złożyć serdeczne życzenia:

byś lat setnych mogła dożyć,

nie wiedząc, co to zmartwienia.

Dziś są babci imieniny

Więc do babci się spieszymy

Laureczki już trzymamy

Zaraz babci je podamy

Potem ją ucałujemy

I kwiatuszki też dajemy

Babciu przyjmij od nas kwiat

No i żyj dla nas sto lat.

Babuniu Kochana!

Dzień imienin Twych się zbliża,

więc życzenia kreślę Ci,

by się wszystko Ci spełniło,

o czym marzysz, o czym śnisz.

Byś pogodne miała sny,

z głębi serca życzę Ci!

W uroczystym dniu Twoich urodzin, Babciu,

szczere i serdeczne życzenia długich lat życia,

przepełnionych zdrowiem,

pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości,

dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego,

co najpiękniejsze i najmilsze w życiu.

Z okazji urodzin składam Ci moc życzeń:

uśmiechu, zdrowia, radości,

mnóstwa prezentów i gości,

przyjaźni wielkich i małych,

wielu przygód niebywałych i uśmiechu wesołego

i wszystkiego, wszystkiego najlepszego!

Kochana Babciu!

Jest w roku taki dzień,

W którym smutki idą w cień,

Więc z okazji tego dnia

Posłuchaj co Ci życzę ja:

Dużo zdrowia i radości,

Szczęścia w życiu i miłości,

Moc najpiękniejszych wrażeń

I spełnienia wszystkich marzeń.

Radosnej minki oraz

Mnóstwa prezencików.

Takie to szczere, proste życzenia

Ci ofiaruję w dniu Twego urodzenia:

Wiele uśmiechów, a mało żałości,

Długich lat życia w szczęśliwości,

Dobrego zdrowia i pomyślności,

Jak najmniej smutków, dużo radości,

Dużo przygód, morza wrażeń,

Moc słodyczy, nic goryczy

Tego Tobie wnuczek życzy!

W dniu Twoich urodzin, Babciu,

serdeczne życzenia, aby każdy

następny rok przynosił wszystko to,

co w życiu najpiękniejsze,

zdrowia, szczęścia, niewyczerpanych

pokładów wiary i spełnienia marzeń.

