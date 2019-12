Wielkanoc 2020 - kiedy wypada?

fot. Adobe Stock

Wielkanoc to najważniejsze święto chrześcijańskie. Data Wielkiej Nocy (Zmartwychwstania Pańskiego) jest zmienna, dlatego w 2020 roku będziemy obchodzić to święto w innym terminie niż rok temu. Jest on wyznaczany na podstawie pierwszej wiosennej pełni Księżyca.

Wielkanoc 2020 - data

Wielkanoc to święto ruchome. Data Wielkanocy przypada na pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni. Taki zwyczaj został ustalony w czasie soboru nicejskiego, który odbył się w 325 roku naszej ery.

W 2020 oku Wielkanoc wypada 12 kwietnia (niedziela).

Poprzedza ją Wielki Tydzień, w czasie którego wypada Triduum Paschalne:

Po Wielkanocy następuje Poniedziałek wielkanocny (Lany Poniedziałek lub Śmigus Dyngus), który w 2020 roku wypadnie 13 kwietnia. Z tym dniem wiąże się tradycja oblewania wodą, która pierwotnie miała zapewnić powodzenie i rychłe zamążpójście pannom. Z czasem zwyczaj stał się bardzo powszechny, a w zabawach uczestniczą wszyscy.

Wielkanoc 2020 poprzedza okres Wielkiego Postu, który będzie obowiązywał od 26 lutego do 9 kwietnia. Przed Wielkim Postem odbywa się karnawał 2020, który rozpoczyna się 6 stycznia i trwa do 25 lutego.

Wielkanoc to święto, które upamiętnia mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Niedziela wielkanocna rozpoczyna się już w Wielką Sobotę po zachodzie słońca. Na tydzień przed Wielkanocą przypada Niedziela Palmowa, która w 2020 roku wypada 5 kwietnia. Na dzień przed Wielkanocą obchodzona jest Wielka Sobota, w czasie której wierni uczestniczą w święceniu pokarmów na śniadanie wielkanocne. (Zobacz: symbole wielkanocne).

