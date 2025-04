W każdym kolejnym roku kalendarzowym data pierwszej wiosennej pełni jest inna, dlatego też Wielkanoc jest świętem ruchomym, które jednak zawsze przypada na weekend, ponieważ ważne jest zachowanie Wielkiej Soboty, Wielkiej Niedzieli i Poniedziałku Wielkanocnego.

W tym roku Niedziela Wielkanocna wypada 31 marca, czyli stosunkowo wcześnie. Wobec tego Lany Poniedziałek przypadnie na ten sam dzień, co Prima Aprilis. Całe Triduum Paschalne to więc ostatni weekend marca.

To kiedy wypada Wielkanoc, zależy od terminu pierwszej wiosennej pełni księżyca. Stąd możliwe są aż 4 tygodnie rozpiętości: Wielkanoc najwcześniej może wypaść 22 marca, najpóźniej – 25 kwietnia.

Od daty Wielkanocy uzależnione są też inne święta:

Środa Popielcowa,

Wielki Post,

Triduum Paschalne.

Wniebowstąpienie,

Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki),

Boże Ciało.

Święta wielkanocne traktowane są w tradycji chrześcijańskiej jako najważniejsze. Obchodzimy je na pamiątkę Zmartwychwstania Chrystusa. To czas przepełniony radością i nadzieją. Szczególnie że wypada wiosną, kiedy wszystko powoli budzi się do życia, a my sami często mamy więcej energii do działania.

fot. Wielkanoc 2024 to w tym roku już 31 marca/Adobe Stock, Anna

Ruchomość daty Wielkanocy jest związana bezpośrednio z ruchomością żydowskiego święta Paschy. Według apostołów Łukasza, Marka i Mateusza ukrzyżowanie Jezusa miało miejsce następnego dnia po święcie Paschy. Ono z kolei przypada na ostatnią dobę przed pełnią Księżyca, która następuje po wiosennej równonocy.

Święty Jan twierdził z kolei, że ukrzyżowanie Chrystusa nastąpiło w dniu święta Paschy. Na soborze nicejskim, w 325 roku ustalono, że Wielkanoc świętowana powinna być w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca następującej po 21 marca.

W Kościele prawosławnym, w którym obowiązuje kalendarz juliański, Wielkanoc wypada w innym terminie, niż u nas. W roku 2024 jest to niedziela 5 maja. U wschodnich i zachodnich Chrześcijan termin Wielkanocy może dzielić od 1 do 5 tygodni. W Kościele prawosławnym data Paschy zależy nie tylko od pierwszej wiosennej pełni księżyca, lecz także od daty zakończenia żydowskiej Paschy.

Czasem zdarza się, że zarówno w kościele katolickim, jak i prawosławnym Wielkanoc wypada w ten sam dzień, jednak w tym roku tak się nie zdarzy. Oba terminy dzieli aż miesiąc różnicy.

W tym samym czasie Wielkanoc w Kościele katolickim i prawosławnym będziemy świętować już w 2025 roku – 20 kwietnia.

fot. Wielkanoc 2024 w kościele prawosławnym/Adobe Stock, travelbook

Na podstawie artykułu Magdaleny bury, opublikowanego pierwotnie 25.02.2018.

