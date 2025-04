O poście paschalnym w Wielki Piątek czytamy w konstytucji o liturgii Soboru Watykańskiego II. Kościół zaleca także, by powstrzymywanie się od pokarmów mięsnych przedłużyć na Wielką Sobotę. Dzięki temu wierni mają wydłużony czas oczekiwania na radosne świętowanie Niedzieli Zmartwychwstania.

Nie. Episkopat Polski jedynie zachęca, by w Wielką Sobotę powstrzymywać się od spożywania pokarmów mięsnych. To tradycja.

W Piśmie Świętym czytamy:

Wielka Sobota to czas, w którym nie ma z nami Jezusa. Właśnie dlatego Kościół zachęca wiernych, by tego dnia powstrzymywali się od spożywania mięsa. Już w świadectwach z II wieku czytamy, że w zarówno w Wielki Piątek, jak i Wielką Sobotę wierni pościli całkowicie – nic nie jedli i nie pili. Był to tzw. post pełny. Tylko chorzy mogli zjeść kawałek suchego chleba i napić się odrobiny wody.

“W ciągu dwóch pierwszych dni Triduum trwa święty post paschalny, kiedy to zgodnie z pierwotną tradycją Kościół pości, ponieważ “Oblubieniec został zabrany”. Wszędzie należy zachować post i wstrzemięźliwość w Wielki Piątek Męki Pańskiej. Doradza się, aby był on przedłużony także na Wielką Sobotę, tak by Kościół z uwznioślonym i otwartym duchem przeszedł do radości Niedzieli Zmartwychwstania

czytamy w Liście Okólnym o Przygotowaniu i Obchodzeniu Świąt Paschalnych