Wielkanocne trendy dekoracyjne co roku zaskakują. W tym sezonie serca miłośników wiosennych ozdób podbija zajączek na ruchomych nogach, dostępny między innymi w Pepco i Sinsay. Ta niebanalna figurka to idealna ozdoba do dziecięcego pokoju, ale też świetny element świątecznej aranżacji stołu. Spiesz się, bo ten uroczy dodatek znika z półek jak ciepłe bułeczki!

Reklama

Zajączek wielkanocny na ruchomych nogach w Sinsay

Pamiętasz bożonarodzeniowe krasnale, które mogły być niskie albo bardzo wysokie? W tym roku ten typ dekoracji przejmuje także Wielkanoc. W sklepach Sinsay znajdziesz urocze zajączki na teleskopowych nogach, które możesz dowolnie modyfikować. Za jedną sztukę zapłacisz 99,99 zł.

Świetnie sprawdzi się na parapecie, półce czy przy kominku. Zrobisz z niego także piękną dekorację balkonu i tarasu oraz wykorzystasz jako ozdobę wielkanocną przed domem. Taki zajączek będzie idealną ozdobą nie tylko w okresie wielkanocnym, ale także przez całą wiosnę. Doskonale komponuje się z żywymi i sztucznymi tulipanami, a także z kolorowymi pisankami czy wiosenną trawką posianą w dekoracyjnej doniczce.

Regulowane nóżki sprawiają, że zajączek doskonale prezentuje się w każdej części mieszkania. Jeśli kupisz ich więcej, możesz zrobić ciekawą aranżację - jeden zajączek na krótszych, inny na dłuższych nóżkach. Po pełnym rozłożeniu ma długość 85 cm.

fot. Uroczy zajączek na teleskopowych nogach z Sinsay podbija serca klientów/mat. prasowe

Wielkanocny zajączek na ruchomych nogach z Pepco

Jeśli szukasz innych wielkanocnych ozdób w przystępnych cenach, warto zajrzeć do Pepco. Tam także zawitał ten uroczy króliczy trend, ale w nieco niższej cenie. Zajączki w zielonym ubranku i z "klapniętym" uszkiem kosztują 30 złotych i również mają ok. 85 cm wysokości po pełnym rozciągnięciu nóżek.

Przez zielony motyw kolorystyczny będą pięknie prezentować się wokół wiosennych kwiatów - zarówno tych ciętych, doniczkowych, jak i ogrodowych.

Zajączki będą też piękną wielkanocną dekoracją okna i towarzystwem dla dekoracyjnych koszyczków wiklinowych. To niewielki, lecz stylowy akcent, który w łatwy sposób doda wnętrzu świątecznego klimatu. Doskonale sprawdzi się też w pokoju malucha oraz... jako wielkanocny prezent! Jeśli chcesz podarować bliskiej osobie coś drobnego i uroczego, te zajączki będą zdecydowanie strzałem w dziesiątkę!

fot. Dzięki regulowanym nogom zajączka można dostosować do różnych wysokości (tu: zajączek z Pepco)/mat. prasowe

Reklama

Czytaj także:

Wiosenna promocja w Pepco: talerze, miseczki i nie tylko z kwiatowymi motywami

Jak się zabrać za wiosenne porządki?

Ten stroik wielkanocny na drewnie zrobisz w mniej niż 30 minut