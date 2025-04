Wielkanoc prawosławna 2024 wypada w innym czasie, niż u katolików. Dzieje się tak dlatego, że w tych dwóch religiach obowiązują inne kalendarze. Prawosławni żyją w zgodzie z kalendarzem juliańskim, katolicy zaś – gregoriańskim. Kiedy wypada Wielkanoc prawosławna 2024 i jak przebiega?

Reklama

Spis treści:

Wielkanoc prawosławna w tym roku wypada 5 maja 2024, czyli ponad miesiąc po świętach wielkanocnych katolików. To bardzo ważne święta dla wszystkich chrześcijan. Wcześniej obchodzone było w jednym czasie, w zgodzie z kalendarzem juliańskim. Dopiero na skutek rozłamu kościoła i podziału chrześcijaństwa, Wielkanoc zaczęto obchodzić w różnych terminach.

Obecnie czasem zdarza się, że Wielkanoc katolicka i prawosławna wypadają w tym samym dniu. Dzieje się tak co kilka lat. Następne wspólne święta wielkanocne będziemy obchodzić 20 kwietnia 2025 roku. Zwykle między świętami prawosławnymi i katolickimi jest od tygodnia do nawet 5 tygodni różnicy.

Wielkanoc prawosławna nazywana jest też Paschą Chrystusową. Obchody Wielkiej Nocy zaczynają się, nomen omen, nocą. W sobotę ok. 23.30 odbywa się specjalna msza – jutrznia paschalna. Cerkiew ozdabia się wtedy białymi kwiatami i mnóstwem światła. Celebrans, czyli ksiądz prowadzący mszę, również ubrany jest na biało. Zgodnie z tradycją wierni okrążają cerkiew od zachodu na wschód trzykrotnie, a następnie zatrzymują się przed zamkniętymi drzwiami, które mają być symbolem wrót do piekieł.

Przeczytaj także: Prawosławne życzenia wielkanocne

Dopiero kiedy kapłan zapuka w owe drzwi trzy razy krzyżem i otworzy je, wejście do środka staje się bezpieczne. Następnie wierni śpiewają wspólnie psalmy. Charakterystyczny dla całego obrzędu jest moment, w którym ksiądz wypowiada słowa “Chrystus zmartwychwstał”, a wierni odpowiadają “prawdziwie powstał”. Taka tradycja obowiązuje także w wielu domach przed śniadaniem wielkanocnym.

fot. W prawosławnym koszyczku wielkanocnym znajdują się także świeczki/Adobe Stock, ChristArt

Wyznawcy religii prawosławnej w oczekiwaniu na Niedzielę Wielkanocną także święcą wielkanocne koszyczki. Zwykle wkładają tam nie tylko jedzenie na świąteczny stół, ale także świeczki. Najczęściej w koszyczku znajduje się wędlina, jajka oraz tradycyjna babka wielkanocna, zwana kuliczem. Dodaje się do niej także bakalie, suszone owoce lub orzechy. Prawosławne koszyczki wielkanocne bywają większe i bardziej obfite, niż te u katolików.

Pisanki wielkanocne prawosławne najczęściej są czerwone. Nawiązuje to do cesarza Tyberiusza, który był przeciwny głoszeniu Ewangelii i powiedział, że prędzej uwierzy w zmianę koloru jajka na czerwone, niż w to, że Chrystus Zmartwychwstał. Finalnie cesarz przyjął chrzest. Czerwone pisanki symbolizują także krew Jezusa.

fot. Pisanki w prawosławnych koszyczkach często są czerwone/Adobe Stock, RomanWhale Studio

Dawniej tradycją wielkanocną były wędrówki tzw. włóczebników. Chodzili oni od domu do domu i życzyli gościom pomyślności. Było to praktykowane także w niektórych regionach Polski, dziś jednak to coraz bardziej zapomniany zwyczaj.

Treść artykułu pierwotnie opublikowana 5.04.2022.

Reklama

Czytaj więcej:

Wielkanoc w Ukrainie

Tradycje na Wielką Sobotę

Sprawdzony przepis na żurek wielkanocny