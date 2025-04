Jednym ze zwyczajów wielkanocnych jest wzajemnie składanie sobie życzeń. Nie wszystkim możemy złożyć je osobiście, dlatego często wysyłamy SMS-em. Jeśli tradycyjne życzenia zaczęły cię nudzić, zaskocz rodzinę i znajomych czymś wyjątkowym! Postaw na oryginalność. Niebanalne życzenia wielkanocne nie tylko sprawią przyjemność twoim bliskim, lecz przede wszystkim zostaną na długo zapamiętane.

Reklama

Przygotowaliśmy dla ciebie listę najlepszych życzeń wielkanocnych. Znajdziesz na niej zarówno wierszyki śmieszne, jak i poważne. Wybierz takie, które najbardziej ci się spodobają, i wyślij je rodzinie, przyjaciołom, znajomym czy szefowej.

Spis treści:

Poważne życzenia możesz złożyć w pracy szefowi, koordynatorom czy managerowi. Świetnie sprawdzą się także w przypadku życzeń dla dalszych sąsiadów i dalszej rodziny. Zwykle przekazuje się je poprzez mail albo SMS. Możesz także zadzwonić do bliskich i życzyć im Wesołego Alleluja - taką formę szczególnie uwielbiają dziadkowie.

***

Niech radosne Alleluja będzie dla Was ostoją zwycięskiej miłości i niezłomnej wiary.

Niech pogoda ducha towarzyszy Wam w trudzie każdego dnia,

a radość serca w czasie zasłużonego odpoczynku.

***

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,

które niesie odrodzenie duchowe, napełni wszystkich spokojem i wiarą,

da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

***

***

Życzę Ci, aby te Święta Wielkanocne przepełnione były pokojem,

miłością i odpoczynkiem w gronie najbliższych.

Niech radosny dzień Zmartwychwstania Pańskiego odnowi Twoją wiarę i wniesie nadzieję,

a powracająca do życia natura będzie natchnieniem w codziennym życiu.

W tym świątecznym czasie przesyłam Ci serdeczne życzenia:

Wesołego Alleluja!

***

Niech Chrystus Zmartwychwstały przyniesie dla Was wiosenne kwiaty radości,

miłości, spokoju i szczęścia.

Wesołych Świąt i mokrego Dyngusa życzy...

***

Ciepłych i udanych świąt wielkanocnych oraz wszelkiej pomyślności i radości w życiu zawodowym i prywatnym.

***

fot. Życzenia wielkanocne/Adobe Stock, Photographee.eu

Śmieszne życzenia i rymowanki na Wielkanoc świetnie sprawdzą się wśród przyjaciół, bliskich sąsiadów oraz członków rodziny. Możesz je dodatkowo spersonalizować, aby stworzyć jeszcze zabawniejsze życzenia. Z rymowanek wielkanocnych często korzystają także maluchy, które chcą przygotować kartkę wielkanocną swoim bliskim albo kolegom i koleżankom z przedszkola czy szkoły.

***

Wesołego królika, co po stole bryka,

spokoju świętego i czasu wolnego,

życia zabawnego w jaja bogatego

i w ogóle wszystkiego kurcze najlepszego!

***

Na Wielkanoc od króliczka,

niech Ci wpadną do koszyczka,

niezła kasa i kiełbasa, radość życia,

coś do picia i na miłość chęci tyle,

by mieć wszystko inne w tyle!

***

Z okazji Wielkiej Nocy,

miłości mocy.

Jajka smacznego,

ubranka mokrego.

Smacznej babeczki,

dwa litry wódeczki.

Słodkiego baranka,

imprezy do ranka.

***

Pisanych jajeczek,

wierzbowych bazieczek,

kiełbasy święconej,

dużo chrzanu do niej,

baby polukrzonej,

kukiełki plecionej,

zmartwychwstania w duszy

i wiosny... po uszy!

***

Dwa kurczaczki się spotkały

i pisankę dać nam chciały.

Z jajka woda wyleciała,

Śmigus-Dyngus obwieszczała.

Wesołego Alleluja!

***

Pogody, słońca, radości,

W niedzielę dużo gości,

W poniedziałek dużo wody,

to dla zdrowia i urody.

Dużo jajek kolorowych,

Świąt wesołych oraz zdrowych!

***

Dużych jajeczek,

wina pięć beczek,

tłustego boczku,

prostego kroczku.

Dwa wiadra wody

Świątecznej zgody

Życzą...

***

Gdy nadejdzie Wielkanocny poranek

Niech spełnią się życzenia tęczowych pisanek...

Mazurków kajmakowych, bazi srebrzystych,

Bogatego zająca i kurczaczków puszystych.

Świątecznego nastroju, biesiady obfitej,

Lukrowego baranka, a w dyngusa - głowy wodą zmytej!

***

Weź koszyczek do swej pięści, do kościoła idź poświęcić.

Włóż szyneczkę, kilka jajek, smacznej babki też kawałek.

Spróbuj zmieścić i kiełbasę, nie zapomnij chrzanu czasem!

***

Niech Wam jajeczko dobrze smakuje,

bogaty zajączek uśmiechem czaruje.

Mały kurczaczek spełni marzenia, wiary, radości, miłości, spełnienia.

***

fot. Śmieszne życzenia wielkanocne/Adobe Stock, YuliiaMazurkevych

Mądre życzenia na Wielkanoc są bardzo uniwersalne. Świetnie sprawdzą się przekazane bliskim, przyjaciołom, a także osobom, z którymi łączą cię mniej zażyłe relacje. Napisz je na kartce lub przekaż w formie maila lub SMS-a. One także mogą być rymowane.

***

Dzwon wesoło się rozlega. Pieśń potężna obiega, oby serce też zostało napełnione dzisiaj chwałą i tętniącym życiem wiosny w Zmartwychwstania dzień radosny.

***

Niech czas wielkanocny utrzyma nasze marzenia w mocy i wszystkie życzenia okazały się do spełnienia i aby nie zabrakło nam wzajemnej życzliwośc,i abyśmy przez życie kroczyli w ludzkiej godności i niech symbol boskiego odrodzenia był i będzie dla nas celem do spełnienia. Wesołych świąt!

***

Szczere życzenia, radosnych i miłych Świąt Wielkanocnych, smacznego Święconego oraz mokrego Dyngusa przesyła…

***

Dzieląc się jajeczkiem przy świątecznym stole Zastanów się chwilę: - Co jest najważniejsze na tym łez padole? Życzę Ci miłości – ale do bliźniego, wiary – bezgranicznej, serca – otwartego i nastroju... Duchem Świąt pełnego.

***

Niech istota Świąt Wielkanocnych napełni Was siłą oraz radością i sprawi, że uśmiech i optymizm będą towarzyszyły Wam każdego dnia.

***

Zdrowia, szczęścia, humoru dobrego, a przy tym wszystkim stołu bogatego, mokrego dyngusa, smacznego jajka i niech te święta będą jak bajka.

***

Ciepłych, pełnych radosnej nadziei świąt Zmartwychwstania Pańskiego,

a także kolorowych spotkań z budzącą się do życia przyrodą.

***

Jeśli wolisz postawić na krótkie życzenia wielkanocne, które zmieszczą się w jednym SMS-ie, wykorzystaj nasze propozycje:

Niech ten Wielkanocny czas przyniesie Ci uśmiech, radość i wiele pozytywnej energii na każdy nadchodzący dzień. Wesołych Świąt!

Smacznego jajka, mokrego dyngusa i dużo słońca, nie tylko w Wielkanoc. Cudownych chwil z najbliższymi!

Niech te Święta będą jak wielkanocne jajko: pełne kolorów, niespodzianek i radości. Wesołego jajka!

Życzę Ci, aby te Wielkanocne Święta były pełne wiary, nadziei na lepsze jutro i miłości, która zwycięża wszystko. Wesołych Świąt!

Życzę Ci, by te Święta były słodkie jak wielkanocna babka i kolorowe jak pisanki. Spędź je w radosnej atmosferze!

Niech Zmartwychwstały Chrystus przyniesie Ci spokój, radość i szczęście. Wesołego Alleluja!

W te święta życzę Ci przede wszystkim zdrowia, ale też mnóstwa miłości i radości na każdy dzień. Wesołych Świąt!

Wesołych Świąt! Niech te święta będą dla Ciebie czasem odnowy, pełnym ciepła, spokoju i rodzinnej atmosfery.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 18.04.2019.

Reklama

Czytaj także:

Życzenia wielkanocne po ukraińsku i rosyjsku

Wierszyki na Wielkanoc

Wielki Piątek: tradycje