Wielkanoc to czas, który poprzedzają przygotowania do świąt. Zalicza się w to nie tylko gotowanie potraw, ale także dekorowanie przestrzeni dookoła, dlatego wielkanocne prace plastyczne są stałym elementem oczekiwania ten radosny czas. Możesz razem z dzieckiem przygotować coś ciekawego lub pozwolić mu na swobodę i samodzielne wykonanie pisanek, zajączków czy kurczaczków.

Reklama

Możecie lepić z plasteliny pisanki, ozdabiać je koralikami, wycinać z szablonów koszyczki wielkanocne, a także wielkanocne kolorowanki do druku. Proste zabawy wielkanocne nie wymagają dużych nakładów finansowych: sympatycznego zajączka stworzysz z rolki po papierze toaletowym, a papierową pisankę ozdobisz z dzieckiem guzikami czy nawet... ryżem lub kaszą. Ogranicza was jedynie wyobraźnia!

Spis treści:

Zwierzątka są nieodzownym elementem wiosny, a zatem także okresu wielkanocnego. To nie tylko zajączki, ale też kurczaczki, baranki czy koguciki. Do wykonania takich wesołych wielkanocnych prac plastycznych potrzebujesz czarnych koralików, papieru kolorowego (najlepiej, aby miał różne faktury).

Z papieru wytnij prostokąt o wymiarach 10x30 cm, królicze uszy, okrągły mały nos i 6 wąskich pasków imitujących oczy i sklej je - z długiego kawałka stwórz walec, który będzie bazą do tworzenia zajączka wielkanocnego z papieru.

Z pasków papieru kolorowego o długości 10 cm, a różnej szerokości, stwórz dwa walce i narysuj oczy i dziób, by stworzyć kurczaki z papieru. Możesz też wyciąć i dokleić skrzydełka.

fot. Zwierzęta wielkanocne praca plastyczna/Adobe Stock, misskaterina

Papierowe pisanki przypominają bombki choinkowe, dlatego też pięknie będą prezentować się np. w wazonie - na świeżych ciętych kwiatach czy gałązkach brzozy, a także na zewnątrz - np. na drzewku forsycji.

Aby je zrobić, wytnij z kolorowego papieru ok. 8 jednakowych rozmiarów owalnych jaj, z których powstaną 4 dwustronne pisanki. Można ozdobić je flamastrami, tworząc szlaczki, przykleić kwiatki, których płatki możesz wykonać np. z ryżu. Technika dekorowania jest dowolna - baw się wyobraźnią i stwórz naprawdę ciekawą dekorację wielkanocną do przedszkola, domu czy ogrodu. Świetnie sprawdzi się także jako dekoracja na drzwi - wystarczy, że kilka jajek połączysz tak, aby powstał płaski wianek, a następnie przymocujesz do drzwi przy pomocy taśmy lub powiesisz na sznurku.

fot. Praca plastyczna Wielkanoc/Adobe Stock, Diana Kovach

Jeśli masz w domu malucha, z pewnością spodoba mu się ta wielkanocna praca plastyczna z wykorzystaniem domowych stempelków. Dzieci uwielbiają tego typu aktywności, ale w tym przypadku bardzo ważna jest twoja pomoc.

Ziemniaki przekrój na połówki, a następnie na ich powierzchni wytnij paski, szlaczki i dowolne wzory. Wypukłe części pomaluj farbami lub brokatowym klejem i odbij je na papierze, kartce wielkanocnej czy przygotowanych wcześniej dekoracjach. Dziecku z pewnością spodoba się odbijanie stempli na kartce papieru. Możesz dorysować obrys pisanki!

fot. Wielkanocne prace plastyczne: ziemniaczane stemple/Adobe Stock, detry26

Zajączki z łatwością przygotujesz z rolek po papierze toaletowym. Możesz zrobić wersje kolorową lub zachować barwę rolki (która de facto nieco przypomina zająca). To nie pierwszy pomysł na pracę plastyczną dla dzieci z wykorzystaniem rolki po papierze toaletowym.

Pozornie odpadkowa rolka może posłużyć jako korpus do stworzenia zajączków: obklej je z dzieckiem kolorowym papierem (może też być biały, ale najważniejsze, aby nie prześwitywał). Z tego samego papieru stwórz uszy zająca, dorysuj oczy, uśmiech, nos, wąsy i ewentualnie to, co tylko przyjdzie do głowy tobie lub małemu artyście.

Do dekoracji wykorzystaj flamastry, markery, brokat oraz kolorową bibułę. Świetnie sprawdzą się także przeróżne koraliki, cekiny, etc.

fot. Zajączek wielkanocny praca plastyczna/Adobe Stock, IndrePau

Jajka same w sobie są piękną dekoracją, jeśli pomalujesz je lub zabarwisz specjalnymi farbkami do pisanek, ale możesz z nich stworzyć także genialną i nowoczesną ozdobę wielkanocną. Dodatkowo taka praca plastyczna nie jest trudna do wykonania.

Jeśli masz w domu starsze dzieci, przygotujcie razem wydmuszki. Ostrożnie usuńcie węższy czubek jajka tak, by ich nie uszkadzając, stworzyć małe osłonki na drobne gałązki i kwiaty. Na skorupkach narysuj dodatkowo markerem oczy, rzęsy, uśmiechy i umieść wydmuszki w kartoniku.

fot. Wielkanoc praca plastyczna/Adobe Stock, agneskantaruk

Do wykonania wesołego papierowego zajączka będziesz potrzebować wprawnej dłoni w rysowaniu zajączka. Możesz także znaleźć i wydrukować gotowy szablon, który odrysujesz na kolorowych kartkach papieru (najlepiej, aby były dość sztywne).

Do kolorowych zwierzątek koniecznie doklej pompony - dostaniesz je w pasmanterii, ale możesz też wykonać je sama z włóczki. Zobacz, jak zrobić pompon samodzielnie. Przyklej i bawcie się zajączkami wielkanocnymi - na jednym na pewno się nie skończy :)

fot. Zajączek praca plastyczna na Wielkanoc/Adobe Stock, Diana Kovach

Dekoracje wielkanocne i prace plastyczne związane z tym świętem nie muszą wymagać dużego nakładu finansowego czy zajmować dużo czasu. Z łatwością przygotujesz zabawne zajączki w kilka chwil!

Jak rozbawić maluchy? Wykorzystaj plastikowe łyżeczki, doklejając do nich białe zajęcze uszy z wacików. Na zewnętrznej stronie łyżeczki narysuj zajęcze uśmiechy. Dla dekoracji można przewiązać łyżeczkę wstążką. Im więcej wesołych wielkanocnych zajączków stworzycie, tym lepiej: możecie razem odgrywać teatrzyk zajączków.

fot. Zajączek praca plastyczna/Adobe Stock, yaroslav1986

Wśród mas plastycznych DIY największą popularnością cieszy się masa solna. Jest ponadczasowa i bardzo przydatna: w okresie Bożego Narodzenia stworzycie z niej ozdoby choinkowe, a w czasie Wielkanocy - kreatywne zajączki czy pisanki. Sprawdzi się też masa porcelanowa.

Jak zrobić pracę plastyczną z motywem zajączka? Z masy solnej uformuj zwierzątko - może być ono płaskie, ale świetnym pomysłem jest przygotowanie także trójwymiarowej figurki, którą będzie można postawić na świątecznym stole. Po wyschnięciu masy solnej pomaluj zajączka i udekoruj wedle uznania. Idealna ozdoba wielkanocna gotowa!

fot. Praca plastyczna wielkanocna/Adobe Stock, Mellimage

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 19.02.2021.

Reklama

Czytaj także: Jak zrobić masę papierowąWielkanocne kartki DIYJak wytłumaczyć dziecku co to jest Wielkanoc