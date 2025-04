Pisanki wielkanocne ozdobione brokatem nie będą praktyczne, ale zauważy je każdy. Wielkanoce jaja gotowane na twardo i dekorowane naturalnymi barwnikami, to ekologiczne i najpraktyczniejsze rozwiązanie - możesz je potem bez obaw zjeść.

Modny marmurkowy wzór będzie pięknie zdobił stroik wielkanocny, a galaktyczne pisanki wielkanocne zachwycą najmłodszych domowników. Niech ozdabianie jaj nie spędza ci snu z powiek - najprostsze rozwiązania są najlepsze: postaw na domowe barwienie jaj cebulą, herbatą czy burakiem. Wówczas pisanki wielkanocne zdobią się same!

Pisanki zdobione muliną lub sznurkiem

Potrzebujesz:

styropianowe jaja,

klej,

mulinę lub sznurek (najlepiej wiele kolorów).

Jak zrobić p​isanki wielkanocne z muliny



Wykonanie pisanek tą metodą jest proste, ale wymaga cierpliwości i precyzji. Przygotuj się też na dłonie mocno ubrudzone klejem! Fragment styropianowego jaja posmaruj klejem (nie musisz zaczynać od czubka), motek muliny lub sznurka przyklej lub przytwierdź drobnym gwoździkiem do jajka.

Zacznij owijać jajo wokół osi cienkim sznurkiem raz przy razie tak, by kolejne warstwy przylegały do siebie, ale nie nachodziły na siebie. Pilnuj, by były dobrze przyklejone i dozuj klej umiejętnie i oszczędnie, aby nie wydostawał się spomiędzy nitek.

fot. Adobe Stock

Pisanki brokatowe

Potrzebujesz:

różnokolorowy brokat,

klej (może być domowej roboty klej z mąki),

wydmuszki lub styropianowe jaja.

Jak zrobić brokatowe pisanki

O pisankach brokatowych pisałyśmy w artykule o oryginalnych pomysłach na jaja wielkanocne. Nie zalecamy przeprowadzania tego procederu z małymi dziećmi lub w salonie - może frustrować cię nieporządek, jaki po sobie zostawia takie zdobienie pisanek.

Do miski wrzuć brokat. Jajka posmaruj dokładnie klejem, a łyżeczką nabieraj brokat i obsypuj nad miską. Taka brokatowa pisanka wielkanocna powinna wysychać 10-15 minut.

fot. Adobe Stock

Pisanki marmurkowe

Potrzebujesz:

wydmuszki, najlepiej o białych skorupkach,

lakier w kolorze fioletowym,

lakier w kolorze lawendowym,

lakier w kolorze białym,

zimną wodę.

Jak zrobić pisanki marmurkowe

Do miski wlej zimną wodę, a następnie na taflę wody wylej po trochu każdego lakieru do paznokci. Możesz dosypać do wodny brokatu, a następnie weź długą wykałaczkę i zamieszaj ciecz. Delikatnie zanurzaj każdą wydmuszkę (miej na sobie rękawiczki) tak, aby lakier dokładnie ją oblepił. Tak przygotowane pisanki marmurkowe ułóż w kieliszku do jajek na miękko lub na spodku.

fot. Adobe Stock

Pisanki barwione czerwoną kapustą

Potrzebujesz:

1/2 główki czerwonej kapusty,

2 łyżki octu,

1 l wody,

1 łyżkę soli.

Jak zabarwić jaja wielkanocne kapustą

Niebieskie, błękitne pisanki prezentują się bardzo elegancko. Ugotuj jaja o jasnych skorupkach na twardo. Kapustę ugotuj z wodą, cukrem, octem i solą przez ok. 30 minut. Następnie zanurz w płynie jajka - już po kilkunastu minutach zaczną „łapać kolor”. Gdy zostawisz je na noc, będą granatowe, a gdy rozlejesz płyn do szklanek i jajka będziesz różnicować pod względem intensywności kolor, otrzymasz wielkanocne pisanki w odcieniach niebieskiego koloru.

fot. Adobe Stock

Pisanki ombre

Potrzebujesz:

jajka o jasnych skorupkach ugotowane na twardo,

barwniki spożywcze lub naturalne,

szklanki (tyle, ile masz jajek do dekoracji).

Jak zrobić pisanki ombre

Do zrobienia wielkanocnych pisanek ombre wykorzystaj np. wywar z czerwonej kapusty jak powyżej lub barwniki spożywcze. Do szklanek wlej wodę na max. 1/4 wysokości. Zanurz jajka i pozostaw na 15 minut. Następnie, kiedy jajka zaczną nasycać się barwą, dolej odrobinę (ok. 0,5 cm) wody i odczekaj kolejne 15 minut. Tak postępuj aż do zupełnego pokrycia wodą jajek. Efekt powinien być zadowalający.

fot. Adobe Stock

Pisanki wielkanocne galaktyczne

Potrzebujesz:

lakier do paznokci (kolory wedle uznania: czernie, niebieskości, biele, złoto),

gąbka lateksowa,

ew. pędzelek,

woda.

Jak zrobić pisanki wielkanocne w galaktyczny wzór

Galaktyczne pisanki robią duże wrażenie i istnieje kilka sposobów na taki rodzaj zdobienia. Jajko pokryj częściowo lakierem do paznokci i nie czekając aż wyschnie, kolejnym kolorem nasącz gąbkę lateksową (taką, jak do podkładu) i dociskaj barwę do skorupki tworząc efekt ombre. Powtarzaj tak z kilkoma barwami. Następnie do naczynia wlej wodę i trochę np. złotego lakieru do paznokci i zanurz wyschnięte jajo, kilkakrotnie obtaczając je patyczkiem w złotej cieczy. Pozostaw do wyschnięcia.

fot. Adobe Stock

Tekst powstał na podstawie artykułu Sylwii Kazimierczuk. Pierwotnie opublikowany 09.03.2018.

