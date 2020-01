Becikowe 2020: komu przysługuje, wniosek, zmiany

Jeśli twoja sytuacja materialna na to wskazuje, a ciąża była prowadzona w odpowiedni sposób, należy ci się pomoc finansowa od państwa na okoliczność urodzenia dziecka - becikowe.

Co cię interesuje?

Becikowe to jednorazowa zapomoga od państwa dla rodziców i wynosi 1000 zł na jedno dziecko. Jeśli urodzisz bliźnięta, dostaniesz 2000 zł, trojaczki - 3000 zł.

Do 2012 roku każda rodzina mogła liczyć na dodatkowe 1000 zł, a teraz becikowe jest świadczeniem rodzinnym podlegającym kryterium dochodowemu. W 2020 nie wprowadzono żadnych zmian w przyznawaniu becikowego.

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych mówi o tym, że jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł netto.

Ważne: Opiekun prawny dziecka to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. Opiekun faktyczny to osoba, która przejęła opiekę nad dzieckiem i jednocześnie złożyła do sądu wniosek o adopcję dziecka.

Funkcjonuje też podwójne becikowe/drugie becikowe: przysługuje rodzinom, których dochód nie przekracza 539 zł na osobę miesięcznie (lub 623 zł w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym).