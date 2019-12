Kosiniakowe 2020: kto otrzyma, jak złożyć dokumenty i wniosek

fot. Adobe Stock

Kosiniakowe 2020 przysługuje tym, którzy nie otrzymają zasiłku macierzyńskiego. To pomoc od państwa - komu przysługuje i jak złożyć wniosek o kosiniakowe?

Kosiniakowe to świadczenie rodzicielskie przyznawane od 2016 roku. Jest to rodzaj zasiłku macierzyńskiego dla tych, którym on nie przysługuje z racji braku zatrudnienia lub pracy na podstawie umów cywilnoprawnych. W 2020 roku zasady się nie zmieniają - przez rok rodzice narodzonego dziecka mogą liczyć na 1000 zł miesięcznie.

Do 2016 roku kobieta niepracująca, która urodziła dziecko, mogła zostać bez środków do życia. Władysław Kosiniak-Kamysz, ówczesny Minister Pracy i Polityki Społecznej, pomysłodawca świadczenia zapowiedział, że ma to być realna pomoc dla kobiet, które odwlekają macierzyństwo z powodów finansowych.

Kosiniakowe jest wypłacane co miesiąc przez 52 tygodnie (w przypadku bliźniąt 65 tygodni, trojaczków 67, czworaczków 69, pięcioraczków i więcej - 71 tygodni) i ani razu kwota nie uległa zmianie, choć co roku może się zwiększyć lub zmniejszyć. Nie jest to kwota opodatkowana, więc nie musisz wliczać jej do rozliczenia PIT. Nie koliduje też ze świadczeniem 500+.

Jeśli ubiegasz się o inne świadczenia socjalne, to kosiniakowe jest wliczane do twojego dochodu. Np. jeśli jako studentka chciałabyś otrzymywać stypendium socjalne, to kosiniakowe jest brane pod uwagę.

Jeśli dziecko urodziło się w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub miesiąc później, te świadczenia nie kolidują ze sobą.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych z 2003 r. świadczenie rodzicielskie w postaci kosiniakowego przysługuje:

Matce lub ojcu dziecka, ale nie obojgu jednocześnie na to samo dziecko.

Rodzicowi adopcyjnemu, jeśli sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku do 7. roku życia (jeśli wobec dziecka podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego: do 10. roku życia).

Opiekunowi faktycznemu, jeśli sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku do 7. roku życia (jeśli wobec dziecka podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego: do 10. roku życia).

Rodzinie zastępczej, jeśli sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku do 7. roku życia (jeśli wobec dziecka podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego: do 10. roku życia).

Świadczenie nie przysługuje osobom, które mają prawo do zasiłku macierzyńskiego - w tym samym czasie i na to samo dziecko nie otrzymacie zasiłku macierzyńskiego i kosiniakowego jako rodzice. Osoby, które ubiegają się o kosiniakowe muszą spełniać odpowiednie kryteria, dlatego świadczenie przysługuje:

Bezrobotnym (nawet niezarejestrowanym w UP), kobieta ma prawo do zasiłku również wtedy, gdy jej mąż pracuje na podstawie umowy o pracę. Osobom zatrudnionym na podstawie umów o dzieło i zlecenia (jeśli nie opłacają składek chorobowych). Rolnikom. Studentom, niezależnie od trybu nauki i wieku. Osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą bez uprawnień do zasiłku macierzyńskiego. Niepełnoletnim matkom (nie bierze się pod uwagę kryterium dochodowego).

To bardzo ważne, by wniosek o kosiniakowe złożyć we wskazanym terminie i miejscu, tj.

max. 3 miesiące od urodzenia dziecka lub max 1 miesiąc od adoptowania dziecka,

w urzędzie gminy, miasta lub ośrodku pomocy społecznej.

Kwota zostaje wyrównana o 3 miesiące od urodzenia, a jeśli się spóźnisz - kosiniakowe odbierzesz za miesiące od złożenia opóźnionego wniosku. Wniosek o kosiniakowe możesz złożyć online, znajdziesz go też w wersji do wydruku i wypełnienia na stronie stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Do złożenia wniosku o kosiniakowe musisz dołączyć/okazać:

akt urodzenia dziecka,

twój dowód osobisty.

Nie musisz dostarczać zaświadczenia o zarobkach, umów, pism z uniwersytetu o byciu studentką - wypełnij wniosek i złóż go w urzędzie gminy, miasta lub ośrodku pomocy społecznej lub online.

