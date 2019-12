Sposoby na laktację: jak pobudzić, zwiększyć lub poprawić laktację

fot. Adobe Stock

Z tego artykułu dowiesz się, jakie metody możesz stosować, by pozytywnie zadziałać na laktację tak, aby piersi produkowały więcej mleka. Należą do nich herbatki laktacyjne, dobre praktyki przystawiania dziecka czy... piwo bezalkoholowe.

Skąd się biorą problemy z laktacją

Piersi kobiety przygotowują się do karmienia już na początku ciąży - to proces długotrwały i ważna misja. Wszelkie zaburzenia laktacji, np. kryzys laktacyjny, gdy piersi wydają się być nie do końca wydolne, wymagają wspomagania i pozytywnego nastawienia. Laktacja ma swoje źródło nie tylko w piersiach, lecz także w głowie.

Problemy z laktacją mogą mieć swoje źródło w:

kiepskim samopoczuciu mamy,

złym sposobie przystawiania,

chorobie dziecka,

zbyt krótkim wędzidełku malucha,

zaburzeniach napięcia mięśniowego.

W ostateczności sytuacja, którą nazywamy kryzysem laktacyjnym wymaga pomocy (położnej lub certyfikowanego doradcy laktacyjnego) i działania. Istnieją skuteczne sposoby na laktację, by ta przebiegała prawidłowo. Pamiętaj, że taka sytuacja spotyka prawdopodobnie 99,9% kobiet karmiących piersią.

9 sposobów na laktację - jak ją pobudzić

Przystawiaj dziecka do piersi. To ważne, bo natura wymyśliła to tak, że piersi reagują m.in. na odruch ssania malca i tylko w ten sposób zaczynają produkcję mleka. Myśl pozytywnie. Wiele kobiet, które przegrały walkę o laktację, nie znalazły odpowiedniej pomocy lub dały za wygraną wpierając sobie, że ich organizm nie podołał. Tak naprawdę mogło zawinić negatywne nastawienie, baby blues czy depresja poporodowa. Ciepłe myśli o dziecku wspierają laktację. Pij dużo wody. Kobiecie mleko produkuje się, jeżeli kobieta dostarcza organizmowi prawidłową ilość płynów i pożywienia. Wybieraj wodę niegazowaną i wypijaj do 3 litrów dziennie. Postaw butelkę przy łóżku, fotelu, w kuchni, a nawet w łazience. Jedz! Pewnie słyszałaś o diecie matki karmiącej? Odwracamy to pojęcie, by przekazać ci ważną informację: musisz jeść często i dobrze. Dużo owoców i warzyw zaopatrzy ciebie i dziecko w odpowiednią ilość witamin i składników odżywczych. Uruchom laktator. Najlepiej najpierw pożycz go, a potem ew. kup, jeśli się przekonasz do danego modelu, bo ten sprzęt nie należy do najtańszych (mowa o elektrycznym). Po karmieniu dziecka przyłóż go do piersi tak, by dać piersiom znak, by produkowały więcej mleka. Możesz go zamrozić, by nic się nie zmarnowało. Karm w nocy! Wiele mam traci cierpliwość i siły i przestawia dziecko w nocy na butelkę. W rzeczywistości to karmienie nocne jest najbardziej pożądane dla piersi, bo wtedy występuje największy wyrzut prolaktyny odpowiedzialnej za produkcję mleka. Popijaj herbatki i zioła. Dla samopoczucia, ukojenia nerwów, prawidłowej perystaltyki jelit, ale nie przesadzaj z ilością. Wybieraj koperek, melisę, pokrzywę. W aptece warto zapytać o mieszanki dla kobiet karmiących (rozrabiasz je z mlekiem), które mają dobroczynny wpływ na laktację. Dla relaksu otwórz puszkę piwa bezalkoholowego. Działa nie tylko na psychikę - jest na bazie słodu jęczmiennego, który ma dobry wpływ na laktację.

Karmienie piersią trwa tyle, ile chce tego mama i/lub dziecko. Pamiętaj, że kiedyś ta droga musi się zakończyć: już teraz zapoznaj się z metodami jak zatrzymać laktację i odstawić dziecko od piersi.

