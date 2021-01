Filmy na walentynki 2021 - 15 polecanych filmów

13 Zobacz galerię 13 zdjęć fot. ONS.pl

Walentynki rządzą się swoimi prawami i najczęściej obchodzi się je w restauracji lub w kinie. Niestety w 2021 walentynki będą miały bardziej domowy charakter, dlatego proponujemy listę filmów na walentynki 2021, przy których nie będziecie się nudzić, które nie są oklepane ani banalne.

Polecane filmy na walentynki 2021

Filmy to zawsze dobry pomysł na wieczór - walentynki są czasem, kiedy łatwo przesadzić: z makijażem, pomysłem, dodatkami czy ubiorem. Warto postawić na pyszne przekąski lub przygotować walentynkową kolację dla dwojga jako preludium do seansu.

Pamiętaj, że w ten wieczór serwisy streamingowe przechodzą istne oblężenie - warto wcześniej się przygotować i kupić film online lub na DVD czy innym nośniku, by pomysł nie spalił na panewce. A więc po jakie filmy warto sięgnąć na walentynki 2021? Polecamy wybór klasyków i... kreskówek. Warto przypomnieć sobie kultowe produkcje albo sięgnąć po stare kino. Niemniej jednak mamy wyjątkową propozycję, która wyciśnie z was łzy: obejrzyjcie dwa filmy w doborowej obsadzie. Dlaczego? W obu przypadkach w rolach głównych występują Jane Fonda oraz Robert Redford.

„Boso w parku”, 1967

Przezabawna produkcja komediowa o świeżo upieczonych małżonkach, którzy uczą się życia razem i życia w nowym lokum. Na swojej drodze spotykają ciekawe osobowości, są też na skraju rozstania, by w kulminacyjnym momencie zdać sobie sprawę z tego, że łączy ich wielka miłość.

Komedia jest lekka, figlarna, piękna - przenosi nas do lat 60., kreśli uniwersalną historię o byciu w związku na dobre i złe. W rolach głównych rewelacyjna Jane Fonda i Robert Redford - piękni, młodzi, niebywale utalentowani.

Jane Fonda i Robert Redford praktycznie razem zaczynali karierę w latach 60. W 2017 roku razem odebrali nagrodę Festiwalu w Wenecji za całokształt twórczości.Ten duet jest tak wiarygodny na ekranie, że nie sposób oderwać od nich oczu. Nic dziwnego, że para ta ponownie zagrała zakochaną parę... 50 lat później. Potraktuj zatem „Boso w parku” jako prequel do filmu „Nasze noce”.

„Nasze noce”, 2017

Robert Redford podkreślał, jak istotne jest dla niego to dzieło, które współtworzył. Wyznał reporterom, że bardzo zależało mu, by „przed śmiercią zrobić film z Fondą”. Udało się. Wyszło emocjonalne arcydzieło, w którym głównymi bohaterami jest para seniorów, a nie szalonych, pełnych wigoru kochanków. Niewiele jest filmów kreślących podobne historie (tu polecamy np. „Miłość” Michaela Hanekego lub animowany „Odlot” Pete'a Doctera).

Chemię między aktorami czuć we własnych czterech ścianach i niemal wychodzi z ekranu - ich opowieść jest tak wiarygodna i prawdziwa, że potrafi wycisnąć łzy wzruszenia, ale też spowodowane śmiechem. Nie dość, że to okazja, by na ekranie obejrzeć świetnie zagraną miłość, to również przyjaźń - zarówno w filmie, jak i w życiu. Jak mówiła Jane Fonda podczas promocji filmu, praca nad nim była wyjątkowa:

Żyję dla scen seksu z Robertem. Cudownie całuje. Tak samo dobrze się bawiłam podczas tych scen jako 20-latka, jak i teraz, gdy dobiegam 80-tki - powiedziała Fonda.

Jeśli czujesz niedosyt, w naszej galerii znajdziesz 13 innych propozycji filmów na walentynki 2021.

Tekst na podstawie artykułu Marty Wilczkowskiej, Pierwotnie opublikowany 02.02.2013.

